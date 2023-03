La kazaja Elena Rybakina, vigente campeona de Wimbledon, avasalló este viernes a la polaca Iga Swiatek, la número uno mundial, y clasificó a su primera final de un torneo WTA 1000 en Indian Wells.



Rybakina se impuso a una irreconocible Swiatek, la defensora del título de Indian Wells, por un contundente 6-2 y 6-2 en apenas 76 minutos ante el atónito público de la pista central de Indian Wells (California).

Rybakina, nacida en Rusia pero representante de Kazajistán, enfrentará el domingo por el título a la bielorrusa Aryna Sabalenka en busca de la revancha por su derrota en enero en la final del Abierto de Australia.



"No esperaba jugar tan bien hoy", admitió radiante Rybakina, que la víspera necesitó de casi tres horas para doblegar a la checa Karolina Muchova.



"Ayer fue un partido muy duro y (ante Swiatek) no tenía nada que perder. Creo que he jugado uno de los mejores partidos de este año. Espero jugar así el domingo", afirmó.



Swiatek, que cumple su semana 50 liderando con puño de hierro el ranking de la WTA, ofreció una de sus más decepcionantes actuaciones de la temporada frente a una rival que ya la había eliminado en la cuarta ronda de Australia, primer Grand Slam del año.

Aquella fue una de las únicas tres derrotas que hasta ahora había padecido Swiatek en sus 19 partidos del año.



En Indian Wells, la joya de Varsovia avanzaba a velocidad de crucero hacia su objetivo de revalidar el trofeo, una gesta que solo logró Martina Navratilova en 1991.

En su recorrido no había cedido un solo set ni siquiera ante Bianca Andreescu y Emma Raducanu, ganadoras del US Open como ella. Ante Rybakina, sin embargo, no hubo ni rastro del implacable y vertiginoso tenis de Swiatek.

Superior en todo

La kazaja, número 10 del ranking mundial, no solo explotó a la perfección su poderoso servicio, con 7 'aces' por 1 de Swiatek, sino que estuvo a su mejor nivel en la devolución, rompiendo el servicio de la polaca a la primera oportunidad.



Ese primer golpe fue un jarro de agua fría para la número uno mundial, quien ha completado todos sus partidos del año en solo dos sets.



Apagada y cabizbaja desde el principio, Swiatek no pudo reaccionar en ningún momento ante los bombardeos de Rybakina y entregó el segundo set defendiendo solo una vez su servicio.



En medio de las tensiones en el tenis femenino derivadas de la invasión rusa a Ucrania, Indian Wells vivirá el domingo una final entre una jugadora nacida en Moscú, Rybakina, y otra en Bielorrusia, Sabalenka.



La número dos mundial se ha impuesto por ahora en sus cuatro enfrentamientos ante Rybakina, incluida la final de enero en Melbourne.



"Fue un partido muy ajustado en Australia", recordó Rybakina. "Hemos tenido muchas batallas. Por ahora yo voy perdiendo pero espero que el domingo cambie y si juego como hoy creo que tengo todas las posibilidades".



AFP