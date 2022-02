El tenista ucraniano Sergiy Stakhovsky afirmó este sábado que se ha alistado como reservista militar de su país para luchar contra la invasión rusa.

Stakhovsky, de 36 años, que llegó a ser el número 31 del mundo y derrotar al suizo Roger Federer en la pista central de Wimbledon en 2013, dijo que una vez haya ayudado a su esposa y a su hijo a ponerse a salvo en Hungría, responderá positivamente a la llamada del ejército para alistarse.



"Por supuesto que combatiré, es la única razón por la que estoy tratando de regresar", declaró a la cadena Sky News.



"Postulé a reservista la semana pasada. No tengo experiencia militar, pero sí con un arma en privado", prosiguió.



"Mi papá y mi hermano son cirujanos, están estresados, pero hablo con ellos con frecuencia, duermen en el sótano", contó.



(También: Lo último: Ucrania y Rusia estarían dispuestas a negociar ante la invasión).



Su colega ruso Daniil Medvedev, quien pronto se convertiría en el tenista número uno del mundo reemplazando a Novak Djokovic, se pronunció sobre la guerra en Ucrania. CNN citó que el deportista aseguró: "Al ser tenista, quiero promover la paz en todo el mundo. Jugamos en tantos países diferentes. He estado en tantos países como junior y como profesional. Simplemente no es fácil escuchar todas estas noticias".



Mientras tanto, la tenista profesional ucraniana Dayana Yastremska, de 21 años, dijo que ella y su familia pasaron dos noches refugiándose bajo tierra en Odessa.



"Después de pasar dos noches en el aparcamiento subterráneo, ¡mis padres tomaron la decisión a toda costa de enviarnos a mí y a mi hermana pequeña fuera de Ucrania! ¡Mamá, papá, os queremos mucho, cuídense! Amo mi país", escribió la jugadora de 21 años en Instagram.



AFP

Más noticias

-Potencias occidentales estrechan el cerco financiero a Rusia

-Ucrania, el país que ‘cometió el error’ de querer ser occidental

-Perfil: Vladimir Putin, el exagente de la KGB que tiene temblando al mundo