Rusia calificó este miércoles de "inadmisible" la exclusión de sus tenistas del torneo de Wimbledon, el tercer 'Grand Slam' de la temporada, que arranca el próximo 27 de junio, en castigo por su "operación militar especial" en Ucrania.

La dura respuesta de Rusia

Vladimir Putin, presidente de Rusia. Foto: Mikhail KLIMENTYEV / SPUTNIK / AFP

"Es inadmisible convertir una vez más a los deportistas en rehenes de intrigas y prejuicios políticos, de acciones hostiles hacia nuestro país", dijo el portavoz de Kremlin, Dmitri Peskov, al comentar en rueda de prensa las informaciones sobre el veto a los tenistas rusos. Subrayó que "tomando en cuenta que Rusia es un país muy fuerte en tenis -los tenistas rusos están en lo alto de la clasificación mundial-, con su marginación perderán las propias competiciones".



Peskov le deseó a los tenistas rusos continuar los entrenamientos y preservar el estado de forma. Wimbledon se convierte en la primera gran competición deportiva en prohibir la participación a atletas individuales rusos, después de que Rusia haya quedado expulsada de torneos como el Mundial de Catar y de otros torneos por equipos en el tenis como la Copa Davis y la Billie Jean King Cup, donde defendían los títulos conquistados en 2021.



El tercer 'Grand Slam' pierde a Medvedev, segundo mejor tenista del mundo, además de a Andrey Rublev, número 8 del ránking, Karen Khachanov (26) y Aslan Karatsev (30).



En el caso de Medvedev, su participación ya era una incertidumbre, ya que se perderá toda la gira de tierra batida por una hernia. "No a la guerra, por favor", escribió Rublev en inglés en el objetivo de la cámara televisión tras ganar en febrero pasado el torneo de Dubái.



En cuanto a las tenistas que no podrán estar en Wimbledon, por parte de Rusia destacan Anastasia Pavlyuchenkova (15) y Daria Kasatkina (26), mientras que por Bielorrusia están Aryna Sabalenka, número 4 del ránking y semifinalista en 2021, y Victoria Azarenka (18). Wimbledon, donde Novak Djokovic y Ashleigh Barty -ya retirada- ganaron en 2021, se disputará del 27 de junio al 10 de julio.



Actualmente, los tenistas rusos y bielorrusos pueden jugar en el circuito, siempre y cuando no lo hagan bajo la bandera de sus respectivos países ni porten símbolos que los representen.



