Nadal y Djokovic siguen imparables en Roland Garros

Los caminos de Rafa Nadal y de Diego Schwartzman siguen acercándose en este Roland Garros. El español (N.3 del mundo), y el argentino (10º) ganaron este sábado sus respectivos compromisos de 3º ronda de Roland Garros, y ven más cerca un eventual cruce en cuartos de final.

Ante el que ya no podrá enfrentarse Nadal es a Carlos Alcaraz (97º), el tenista llamado a suceder al 13 veces ganador de Roland Garros como estandarte del tenis español los próximos años, quien perdió con el alemán Jan-Lennard Struff (43º) -próximo rival de Schwartzman- por 6-4, 7-6 (7/3), 6-2.



En el primer partido del día, Schwartzman (10º en el ranking ATP) se clasificó este sábado a octavos de final de Roland Garros, una ronda que había alcanzado en París en otras dos ocasiones, tras derrotar en tres sets corridos al veterano tenista alemán Philipp Kohlschreiber (132º).



El 'Peque' precisó de poco más de dos horas para imponer su juventud (28 años) y jerarquía ante el alemán (37 años) en la pista Suzanne-Lenglen bajo el cielo nublado de la capital francesa, y como en sus dos compromisos anteriores (ante Yen-Hsun Lu y Aljaz Bedene) no cedió un sólo set; 6-4, 6-2, 6-1.



"Estoy muy feliz por estar de vuelta, por jugar mi mejor tenis de nuevo, el año pasado fue mi mejor torneo aquí, y poca gente pudo venir, estoy muy feliz por jugar ante mucha gente esta semana", afirmó el 'Peque' nada más finalizar su partido, recordando la semifinal alcanzada el pasado otoño europeo y perdida ante Rafa Nadal.



A la hora de comer en París saltó Nadal a la pista Suzanne-Lenglen para derrotar en poco más de dos horas y en tres sets corridos al británico Cameron Norrie (45º). Nadal selló su victoria 103 sobre el polvo de ladrillo parisino con un 6-3, 6-3, 6-3. El mallorquín de 35 años jugará por un puesto entre los ocho mejores ante el joven italiano Jannik Sinner (19º), un jugador al que ya eliminó en cuartos de la edición de Roland Garros de 2020, y que este sábado derrotó al sueco Mikael Ymer, 6-1, 7-5, 6-3.



Otro favorito, Novak Djokovic, disfrutó de un paseo triunfal en la pista Philippe-Chatrier para imponerse al lituano Ricardas Berankis (93º) 6-1, 6-4, 6-1 en 1 hora y 32 minutos. "Quizá haya parecido sencillo, pero no lo fue. Hacía menos calor hoy que el jueves, por lo que la pelota botaba menos. Pero supe adaptarme", resumió el N.1 del mundo.



El serbio, finalista el año pasado, alcanzó los octavos de final en París por duodécima ocasión consecutiva, lo que representa un récord en la era Open (desde 1968). Rafael Nadal y Roger Federer se detuvieron en once presencias consecutivas en octavos en Roland Garros, entre 2005 y 2015.



A sus 34 años, Djokovic aspira a un 19º título de Gran Slam para colocarse a uno del récord que comparten Rafa Nadal y Roger Federer. Para ello, deberá primero superar el lunes al la promesa italiana Lorenzo Musetti (76º), de 19 años. En teoría, el ganador del duelo de octavos entre Djokovic y Musetti podría enfrentarse a Roger Federer por un puesto en semifinales.



AFP