La semifinal de Roland Garros que opone al noruego Casper Ruud (N.8) y al croata Marian Cilic (N.23), quedó interrumpida durante algo más de un cuarto de hora después de que una activista climática se atase a la red para mostrar un mensaje reivindicativo.

Con el partido favorable al noruego por 3-6, 6-4, 4-1 y 15-15 en el sexto juego, la activista saltó a la pista Philippe Chatrier y se ató a uno de los extremos de la red, poniéndose de rodillas, con la mano derecha en alto y un mensaje (en inglés) en su camiseta: "Nos quedan 1.028 días".



La activista pertenece a una asociación francesa que reclama cambios en las políticas climáticas, asegurando que quedan 1.028 días "para determinar el futuro de la humanidad".



Los dos jugadores se marcharon a los vestuarios hasta que el personal de seguridad del torneo desató a la activista y la sacó de la pista llevada por cuatro agentes. Tras un breve calentamiento, el partido continuó normalmente.

¿Quién es y qué persigue?

Las redes sociales se apoderaron del momento y en ellas se leyó un mensaje de Alice, la mujer que invadió la cancha, y que tiene 22 años.



"Estamos en 2022 y es hora de afrontar la realidad, el mundo al que nos envían los políticos es un mundo al que Roland Garros ya no podrá existir. Hoy entré a la cancha porque ya no puedo correr el riesgo de no hacer nada ante la emergencia climática”. se lle en los mensajes.



Se señala que Alice lucha desde hace tiempo por el tema del cambio climático, por lo que se atrevió a violar la seguridad de la cancha principal de Roland Garros en París para alertar al mundo.



