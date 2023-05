Como Gustavo Kuerten en sus mejores días, el también brasileño Thiago Seyboth Wild (172º ATP) incendió la central de Roland Garros y dio la gran sorpresa del torneo al eliminar al segundo jugador mundial, Daniil Medvedev, este martes en la primera ronda.

Medvedev cae en primera ronda de Roland Garros

Daniil Medvedev. Foto: EFE

Procedente de las rondas previas clasificatorias para el cuadro principal, Seyboth Wild ofreció una exhibición ante uno de los grandes favoritos al triunfo final, al que batió por 7-6 (7/5), 6-7 (6/8), 2-6, 6-3 y 6-4, en cuatro horas y 15 minutos.



Medvedev llegaba a París tras ganar el Masters 1000 de Roma, su primer trofeo en tierra batida, superficie con la que parecía haber hecho la paces. Pero se topó con un tenista en estado de gracia.



Sin haber ganado antes un partido de Grand Slam, Seyboth Wild se vistió de Kuerten -ganador del torneo en 1997, 2000 y 2001- y regaló a la Philippe Chartier un espectáculo inolvidable.



Desplegó un tenis de altura que acorraló durante prácticamente todo el partido a

Medvedev, que sobrevivió hasta la quinta manga gracias a sus capacidades defensivas.



Fue la quinta derrota del ruso en la primera ronda de Roland Garros en siete apariciones.



"Había visto a Daniel jugar en mis años de juvenil. Es un sueño hecho realidad batir a un jugador de este nivel en esta pista", señaló el brasileño de 23 años, que firmó 69 'winners'.



"Solo quería encontrar los ángulos e ir a la red, utilizar mi derecha todo lo que fuera posible, y funcionó muy bien", añadió.



"Tuve calambres en el segundo set y no pude servir como realmente quería... Pero estoy muy contento por cómo he jugado", desveló sobre una segunda manga que, sin embargo, estuvo a un remate que se fue largo de ganarla.



Seyboth Wild, que no ganaba un partido en el circuito ATP desde febrero de 2022, parecía bajar el nivel tras no aprovechar sus dos bolas de set en el segundo.



Medvedev tomó la iniciativa, pero el brasileño recuperó sensaciones para llevarse el cuarto y provocar el delirio en el quinto. El público, que lo había apoyado durante todo el partido, le dedicó una enorme ovación, mientras que Medvedev se fue haciendo gestos de desaprobación a la gente por haberse decantado por el brasileño.

