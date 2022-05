El torneo de Roland Garros hace parte del Grand Slam, de las competencias más importantes en el mundo del tenis. Aunque este es un evento para fanáticos del deporte, muy pocos conocen quién fue el hombre que le dio el nombre al torneo: ni más ni menos que un piloto.

Eugéne Adrian Roland Georges Garros se convertiría en uno de los aviadores más importantes de la Primera Guerra Mundial. Su historia, sin embargo, comienza cuando aún era amante de los carros.

¿Cómo empezó?

Georges nació el 6 de octubre de 1888 en Saint-Denis, Francia. Por algún tiempo después de graduarse de Letras y Derecho decidió abrir un concesionario de carros de segunda mano.



Sin embargo, en 1909 asistió a una exhibición de vuelo acrobático, lo cual le cambió la vida. Desde ese momento, Georges se involucró con lo que acabaría siendo su pasión más grande: la aviación.



Entrenó junto con los mejores hombres de la época y participó en eventos que le dieron un renombre dentro de la escena de la aviación, como la primera carrera aérea entre París y Madrid.

¿Por qué es reconocido Roland Garros?

Dentro del mundo de la aviación fue reconocido por muchos logros. El primero y uno de los más importantes fue ser el primer hombre en cruzar el Mediterráneo por el aire en 1913, cuando esto se creía casi imposible.



Además, no fue una misión fácil ni segura. Al llegar a Túnez, al norte del continente africano, Garros casi no tenía combustible. Sin embargo, después de esto, sus hazañas se volvieron algo aún más histórico.



Aunque no debía -ya que no era francés- decidió enlistarse en la Primera Guerra Mundial pues, según reportan algunos historiadores, reconocía la importancia que tendría el poder aéreo en una situación como esta.



Su desempeño en el conflicto fue clave. Para la época, la tecnología no permitía que el trabajo de los pilotos fuera fácil; los sistemas de rastreo no eran avanzados y las posibilidades de atacar un avión enemigo eran mínimas.

Sin embargo, este problema cambió con Garros. Junto con Raymond Saulnier, un ingeniero, crearon un sistema de sincronización que le permitía a los pilotos de la época poder disparar de frente, evitando que se golpearan las palas de las hélices.



Con estos nuevos arreglos, Garros fue el primer piloto que abatió un avión enemigo disparando de frente.



Todo iba bien con su creación hasta que en 1915, durante un combate, Garros tuvo un accidente y cayó en líneas alemanas. A pesar de que intentó quemar el avión para que su avance tecnológico no fuera descubierto por sus enemigos, el piloto fue secuestrado y Alemania copió el mecanismo de ataque.

¿Cómo murió?

Tres años después de que logró escapar del cautiverio en Alemania, Garros murió víctima de su propia creación.



El 5 de octubre de 1918 murió en combate, cuando seis aviones alemanes equipados con el sistema que Garros inventó dispararon en su contra.

¿Cómo llegó su nombre al tenis?

En 1928, el Estado francés ofreció varias hectáreas de terreno para realizar la Copa Davis, con el único requerimiento de que el estadio llevara el nombre de Roland Garros, el reconocido aviador caído en la guerra.

¿Qué es el Torneo Roland Garros?

En el torneo han participado los más importantes jugadores de tenis como Novak Djokovic y Rafael Nadal. Foto: EFE

Se trata de uno de los torneos más importantes y antiguos del tenis desde su inauguración en 1891.



El Abierto de Francia, más conocido como Roland Garros, es una de las cuatro competencias de tenis parte del Grand Slam, reconocido porque se juega sobre polvo de ladrillo.



Se realiza anualmente a finales del mes de mayo en París, Francia, y tiene una duración de dos semanas y media.

