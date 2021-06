Agónico pase de Roger Federer a cuarta ronda

El suizo Roger Federer avanzó a octavos de final de Roland Garros tras derrotar al alemán Dominik Koepfer, 7-6(5), 6-7(3), 7-6(4) y 7-5, en 3 horas y 35 minutos, en una trabajada victoria que culminó de madrugada y que le obligó a buscar fuerzas de flaqueza. El duelo, programado en sesión nocturna y disputado sin público fue épico.



Lo invitamos a leer: (Brasil sigue imparable en la eliminatoria: ahora venció a Ecuador)

"Me encanta jugar al tenis, aun no sé cuanto tiempo, no vale la pena especular", dijo el tenista tras el triunfo, al tiempo que lamentó la ausencia de espectadores en las gradas.



"Todos los partidos que juego desde la lesión me dan informaciones para ver dónde me encuentro. Me ha gustado ver que puedo aguantar tres horas y media contra un gran rival. Eso prueba que vamos por el buen camino", agregó. Será la decimoquinta vez que el helvético, camino de los 40 años, dispute los octavos en París.





Federer es el plusmarquista en los Grand Slam, donde con esta cuenta ya con 68 octavos, frente a los 54 de Novak Djokovic y los 50 de Rafael Nadal. Por vez primera en sus 424 partidos en Grand Slam, el suizo disputó tres juegos de desempate. En su retorno a la tierra batida francesa, tras la ausencia del año pasado a causa de una lesión, el suizo sigue avanzando, aunque frente a Koepfer, 59 del ránking, demostró que está algo falto de rodaje.



Y es que es el sexto partido que disputa el helvético esta temporada. Tras perder el juego de desempate del segundo set, el suizo entró en un bache, coincidiendo con los mejores minutos del germano, que se puso enseguida 2-0 en el tercero.



Pero Federer encontró arrestos para mantenerse en el partido y logró recuperar la desventaja y se impuso en un nuevo juego de desempate. Esta vez el golpe lo sufrió el alemán que, menos experimentado, dejó escapar cierta ventaja. Aunque la recuperó, el suizo se mantuvo firme en el duelo, rompió el saque de su rival en el undécimo y confirmó con su saque en el siguiente.



Federer se medirá por un puesto en cuartos contra el italiano Matteo Berrettini, noveno favorito, que se deshizo del surcoreano Soonwoo Know por 7-6(8), 6-3 y 6-4. De esta forma, Berrettini se convirtió en el primer italiano que alcanza los octavos de final en los cuatro grandes. Además, es la primera vez que Italia cuenta con tres hombres en los cuartos de final de un Grand Slam.



EFE