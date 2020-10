Farah y Cabal, a semifinales del Roland Garros

Los colombianos Robert Farah y Juan Sebastián Cabal avanzaron a semifinales del torneo de dobles de Roland Garros, tras derrotar al danés Frederic Nielsen y el alemán Tim Puetz, con parciales 6-7 (3), 6-4, 7-6 (7).

El primer set comenzó con una zona de peligro para los colombianos. En el tercer game, Cabal no encontraba su primer servicio y otorgaba muchas ventajas a sus rivales. Farah erró dos voleas en la red y Nielsen estaba devolviendo muy bien. Fueron 9 minutos los que tardaron Cabal y Farah para sacar adelante este juego.



Aunque para los europeos era más fácil defender su saque, Cabal y Farah, aunque trabajando más los puntos, se defendían y no se dejaban quebrar para mantenerse con posibilidades de defender la manga.



Cabal volvió a mostrar un momento de debilidad y en el undécimo juego del primer set cometió errores increíbles, que llevaron a los europeos a quebrar. Pero los colombianos sacaron garra y se aprovecharon de un pestañeo de Nielsen para también romper el servicio y mandar a tie break.



Allí, los colombianos remaron contra la corriente, salvaron cuatro bolas de set, pero fueron inconsistentes en su saque y Nielsen-Puetz ganaron 7-6(10) el primer set.



Para la segunda manga, no cambió el juego en lo visto en el primer set. Nielsen y Puetz seguían serios con su servicio y los colombianos estuvieron cerca de irse abajo en el segundo y sexto juego, porque Cabal no estaba sirviendo ni devolviendo bien.



Pero Cabal y Farah estaban a la espera de su momento y llegó con el saque de Nielsen en el séptimo game. Los colombianos lograron llevar el juego a su terreno con buenas devoluciones, profundas y fuertes forzando el deuce.



Ahí Nielsen cometió el error de un globo largo y después Farah cerró la faena con un buen revés cruzado. Quebraban los colombianos.



Y sin brillar mucho, sino aprovechando que los europeos bajaron la intensidad del juego, Cabal y Farah se llevaron el segundo set por 6-4.



El tercer set fue muy apretado, tanto, que las dos parejas forzaron el 'tie break' para definir el partido a favor de los colombianos, que se medirán en semifinales a Mate Pavic y Bruno Soares.



