Kenin y Swiatek, una final joven en Roland Garros

La estadounidense Sofia Kenin, de 21 años, y la polaca Iga Swiatek, de 19, se clasificaron este jueves para la final de Roland Garros, que el viernes tendrá a los dos aspirantes del cuadro masculino.

El español Rafael Nadal, que pretende su decimotercera corona, abrirá fuego en la central de París contra el argentino Diego Schwartzman, que juega su primera semifinal de un grande; les seguirán el serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo, contra el griego Stefanos Tsitsipas, que tampoco ha disputado ninguna final.



La lucha femenina enfrentará a dos jóvenes tenistas, aunque con una trayectoria muy dispar. Mientras Kenin ya sabe lo que es ganar un grand slam, tras haberse impuesto a principios de año en el Abierto de Australia, la polaca nunca había disputado unas semifinales.



Pero ese currículo anterior se invierte en París, donde Swiatek, que el año pasado alcanzó los octavos de final, ha firmado un torneo próximo a la perfección, sin ceder un solo set y con apenas una hora de juego de media por partido.



Su última víctima fue la argentina Nadia Podoroska, una de las sorpresas de la competición al convertirse en la primera tenista procedente de la fase previa que alcanzaba la semifinal.



Su sueño acabó al cruzarse contra la polaca, que le venció 6-2, 6-1 con la misma contundencia con la que en octavos se deshizo de la número 2 del mundo, la rumana Simona Halep.



El duelo tuvo poca historia, porque por vez primera el vértigo del torneo pareció afectar a Podoroska, que con anterioridad había derrotado a la ucraniana Elina Svitolina, cinco del mundo, dando muestras de una madurez impensable en una tenista de su escalafón.



Swiatek, admiradora confesa de Rafa Nadal, da muestras de una asombrosa frescura, tanto en la pista como fuera. "¿Viene Rafa? Pues entonces me voy corriendo que me lo pierdo", aseguró a los aficionados que esperaban su reacción desde la pista tras ganar su partido de cuartos de final.



Por si fuera poco impresionante su recorrido en el cuadro individual, la polaca está también en semifinales del doble, junto a la estadounidense Nicole Melichar, con quien ha alcanzado esa ronda también sin ceder un set.



Jugarán el viernes por un puesto en la final contra la pareja formada por la chilena Alexa Guarachi y la estadounidense Desirae Krawczyk.



Menos contundente se ha mostrado Kenin, que ha alcanzado la final habiendo perdido set en cuatro de los seis duelos.



No en el último contra la veterana checa Petra Kvitova, a quien doblegó por 6-4, 7-5 tras haber perdido contra ella los dos duelos anteriores.



La jugadora de 21 años optará al segundo grand slam de esta temporada, después de haberse impuesto en la final del Abierto de Australia a la española Garbiñe Muguruza.

Hasta este año, Kenin no había logrado alcanzar ninguna final en un grande.



La estadounidense se mostró muy superior a la veterana Kvitova, de 30 años, que fracasó en su segundo intento de lograr la final en París, ocho años de haber jugado su primera semifinal.



Kenin dominó el partido en todo momento, con un tenis preciso que no dejó opciones a la checa. Su rival en la final será la joven polaca Swiatek, de 19 años, que derrotó a la argentina Nadia Podoroska, 6-2, 6-1, y que, sin haber perdido un set en la quincena, alcanza su primera fina de un grande.



Su adversaria, sin embargo, solo ha ganado en dos sets dos de los seis triunfos que le han llevado a la final. Las dos tenistas ya se han medido en Roland Garros júnior, con victoria de la polaca.



