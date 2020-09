Cabal y Farah debutan este miércoles en Roland Garros: sus rivales

Es claro que el 2020 no ha sido un buen año para los doblistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. Dos han sido los factores para evitar que vivieran una temporada como la del 2019, en la que ganaron Wimbledon y el US Open. Sin embargo, este miércoles tienen la opción de una nueva revancha con su debut en Roland Garros.

Cabal y Farah saltarán a la cancha para olvidar esas eliminaciones tempraneras, tras el regreso del circuito profesional, porque deben dejar atrás el hecho de no encontrar la forma tras el parón de cinco meses la pandemia. La dupla colombiano ha caído en su debut en Cincinnati, en octavos del US Open y del Masters 1.000 de Roma y se retiraron en primera ronda del ATP de Hamburgo.



En frente tendrán a los franceses Kyrian Jacquet y Corentin Denolly, quienes recibieron una invitación por parte de la organización de Roland Garros, pero que hasta este miércoles jugarán juntos por primera vez.



Jacquet, de 19 años, derecho y con revés a dos manos, tiene muy poca experiencia a nivel profesional. Son pocos los torneos que ha disputado, aunque el polvo de ladrillo es la superficie en que ha jugado. Es un jugador que no tiene un gran servicio ni buen revés, pero su derecha sí es profunda. Tiene un buen estado físico.



Por su parte, Denolly, de 23 años, zurdo con revés a dos manos, si se especializa en la modalidad de dobles, aunque su escalafón es el 235. Tiene un muy buen saque que va a la 'T' y con mucho slice, además es agresivo desde la malla.



El partido no será antes de las 9:30 de la mañana. Cabal y Farah están en la obligación de conseguir el triunfo, porque lo demás sería un fracaso.



