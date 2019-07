Federer no pierde la humildad y felicita a la sorpresa de Wimbledon

Un sueño del que no quisiera levantarse está viviendo la joven tenista Cori Gauff a sus 15 años. Está en la tercera ronda de Wimbledon, ya eliminó a una referente en el circuito de la WTA, no ha perdido un set y su máximo ídolo, Roger Federer, la felicitó en persona. Solo miren los ojos de Gauff, no podía creer el encuentro con el suizo.

👏👏 ¡LA CENICIENTA TIENE PADRINO! Gauff, de 15 años, es representada por la firma de Federer y ella lo elogió: “Roger me inspiró. Cuando perdí en el debut de Australia en junior hablé con él y me ayudó. Creo que me sirvió para ganar Roland Garros”📹 @WTApic.twitter.com/KIeieOPMcG — Gustavo Goitía (@goitiatenis) 3 de julio de 2019

La prodigio estadounidense, 313ª del mundo y la tenista más joven en integrar el cuadro final de Wimbledon, derrotó a la semifinalista de la edición de 2017 Magdalena Rybarikova por un doble 6-3



Con esta victoria, Cori 'Coco' Gauff demostró que su triunfo precedente no fue fruto de la casualidad. La joven tenista de la Academia Mouratoglou, en Francia, volvió a causar sensación. Precisa, potente, con un desplazamiento vertiginoso, anuló por completo a la eslovaca. Este triunfo le permitirá integrar el Top-200 a la finalización del torneo.



La tenista de 15 años tan sólo lleva tres victorias en el circuito principal. "Jugué muy bien. Ella sirvió muy bien y fue muy duro restar contra ella. Creo que puedo ganar a cualquiera", afirmó con confianza. Su rival en la siguiente ronda será la eslovena Polona Hercog (60ª).



Con información de AFP