La espectacular batalla de Roger Federer en Australia

Roger Federer llegó a estar 8-4 abajo en el súper desempate del último set pero superó en un trepidante choque al australiano John Millman por 4-6, 7-6 (2), 6-4, 4-6 y 7-6 (8) en un partido que se alargó hasta las cuatro horas.

“Gracias a Dios hay súper desempate a diez puntos en lugar de uno normal porque si no hubiera perdido el encuentro”, agradeció el suizo tras el último duelo de la jornada.



Ambos tenistas firmaron en el último turno de la pista Rod Laver Arena el duelo más emocionante en lo que va de competición después de alternarse el timón del partido en numerosas ocasiones y no sentenciar el choque hasta el último suspiro.



La continuidad de Federer en el primer grande de la temporada pendió tanto de un hilo hasta el punto que su rival llegó a dominar el súper desempate a diez puntos por 8-4.



Sin embargo, el tenista con más títulos Grand Slam de la historia (20) no dejó esta vez que el local Millman dictara sentencia en una competición ‘major’ al igual que hiciera en el Abierto de Estados Unidos de 2018 cuando se convirtió en el verdugo de Federer.



Novak Djokovic, ganador de 16 títulos de Grand Slam, siete de ellos en Australia, eliminó con facilidad al japonés Yoshihito Nishioka, al que ganó por 6-3, 6-2, 6-2.

Djokovic no perdió ningún punto en los juegos con su servicio en los dos primeros sets. "Ha sido uno de mis mejores partidos con el saque", reconoció.

A sus 38 años, Serena Williams estima haber cometido una falta profesional al perder ante la china Qiang Wang (29ª), que se impuso por 6-4, 6-7 (2/7), 7-5.



La estadounidense había barrido a la china hace cuatro meses en 44 minutos, en cuartos del US Open.



"No ha jugado de la misma manera esta vez. Ha sacado bien y yo no he restado como lo suelo hacer. Pero, honestamente, para no mentir, es mi culpa. He perdido el partido", se lamentó Williams.

