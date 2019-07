Otro día en la oficina para Federer: victoria cómoda en Wimbledon

Roger Federer se clasificó hoy a la tercera ronda de Wimbledon tras vencer en tres sets 6-1, 7-6 (7/3), 6-2 al británico Jay Clarke, número 169 del mundo.

El suizo, segundo cabeza de lista del torneo, no tenía en principio nada que temer en este partido frente a un jugador invitado por los organizadores. Y el primer set confirmó esa impresión: el suizo lo ganó en 28 minutos.



Después el británico intentó plantarle cara, llevándolo al tie-break. Pero el ganador de ocho títulos de Wimbledon respondió perfectamente al desafío y pasó a la quinta velocidad en la tercera manga.



"Él entró en el partido en el segundo set sirviendo mejor y tomando el partido en mano desde el fondo de la pista. Pero después logré romperle el servicio y él me ayudó con algunos errores no forzados. Estoy muy contento de mi partido", declaró Federer.



El suizo solo ha perdido una sola vez en Wimbledon frente a un tenista británico, Tim Henman en 2001 en cuartos de final. En la tercera ronda se enfrentará al vencedor del encuentro entre los franceses Lucas Pouille y Grégoire Barrère.



"Tengo el depósito lleno. Llego aquí con la confianza de Halle", torneo alemán sobre hierba donde ganó este año por décima vez, "pero estoy contento de haber ganado en tres sets hoy y de tener un día de descanso mañana". "La primera semana está transcurriendo muy bien por el momento", concluyó el suizo.



AFP