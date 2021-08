Federer pone en duda su participación en el US Open, su futuro es incierto

Roger Federer se retiró el jueves de los torneos ATP de Toronto y Cincinnati, lo que aumentó la preocupación por el estado físico del 20 veces campeón del Grand Slam y abrió una gran interrogante sobre si podrá jugar el Abierto de Estados Unidos.



El suizo, que cumple 40 años el domingo, llegó a los cuartos de final de Wimbledon pero quedó fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio debido a una lesión de rodilla. Con su retiro de Cincinatti, la leyenda suiza deja dudas sobre su cierre de año y su participación en un Grand Slam.



El último título de Grand Slam que conquistó el exnúmero uno del mundo fue el Abierto de Australia de 2018. El torneo de Cincinatti se inaugura el 16 de agosto, dos semanas antes del inicio del US Open en Nueva York, el último torneo del Grand Slam del año.



Us Open, recuerdos dorados

Federer jugó por último vez en el Us Open en 2019, cuando cayó en cuartos de final. El estadio Arthur Ashe fue escenario de una épica racha de cinco títulos consecutivos de

Federer en el torneo estadounidense desde 2004 hasta 2008. En 2009, el suizo llegó a la final donde cayó en cinco sets ante el argentino Juan Martín del Potro. Desde esa final, Federer sólo se clasificó a la final del Us Open en una ocasión, cayendo ante Djokovic en 2015.



El legendario jugador, que ha disputado apenas cinco eventos este año, se sometió a dos operaciones de la rodilla derecha en 2020 tras el Abierto de Australia. El exnúmero uno del mundo, ahora noveno en el ranking ATP, llegó a octavos de final en Wimbledon donde suma ocho coronas.



Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, el actual número uno del mundo, tienen el récord masculino de 20 títulos de Grand Slam en su carrera antes del Abierto de Estados Unidos, donde Djokovic tratará de completar el primer Grand Slam masculino en un año desde Rod Laver en 1969.



El serbio se perdió la oportunidad de sumar a su carrera la medalla dorada en Tokio-2020. Más triste aún se retiró de la cita olímpica con las manos vacías, tras caer en el partido por el bronce contra el español Pablo Carreño y renunciar al partido de doble mixto cuando iba junto a su compatriota Nina Stojanovic en busca del tercer lugar del podio.



Federer posee dos títulos de Toronto y un récord de siete trofeos en Cincinnati. El Masters de Toronto anunció además que el flamante campeón olímpico, el alemán Alexander Zverev, así como el italiano Matteo Berrettini, el canadiense Milos Raonic y el español Pablo Carreno Busta también se han retirado del evento.



AFP