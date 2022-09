Este viernes, la Laver Cup será la última oportunidad de ver a Roger Federer disputar un partido profesional. Y lo hará junto a su amigo y rival Rafael Nadal, quien ha acudido desde España para hacer más dulce y especial la despedida de uno de los mejores tenistas de la historia.

La última gala de Federer

Facebook Twitter Linkedin

Roger Federer Foto: Andy Rain. Efe

Suizo y español formarán pareja en un histórico partido de dobles (no antes de la 1:30 p. m., TV de ESPN2), en el que se medirán con los estadounidenses Jack Sock y Frances Tiafoe.



Los rivales son lo de menos, lo importante y lo que atrae y seduce al deporte es la posibilidad de ver una vez más a Nadal y Federer juntos sobre una pista de tenis.



No será inédito, puesto que ambos ya disputaron un dobles, contra Sock y Sam Querrey, en el pistoletazo de salida de la Laver Cup, en la edición de Praga 2017.



“Va a ser superespecial jugar con Rafa. Que tengamos una última oportunidad de hacerlo es algo maravilloso”, comentó Federer.



“Ser parte de este momento histórico va a ser inolvidable para mí. Estoy muy emocionado, espero poder jugar bien, crear un buen ambiente y ganar el partido. Estar al lado de Roger una vez más es algo que espero con muchas ganas y me hace muy feliz”, apuntó Nadal.



(Además: 'Monos' y 'a las duchas': el escándalo racista que rodea a Medvedev en Francia).

El duelo de Roger y Rafa será el que cierre la primera jornada de la Laver Cup.



Antes del encuentro más esperado del día, y de todo el torneo, el noruego Casper Ruud y Sock iniciarán la contienda entre el equipo europeo y el del Resto del Mundo.



Les seguirán los choques entre el griego Stéfanos Tsitsipás y el argentino Diego Schwartzman. Luego, el del británico Andy Murray y el australiano Alex de Miñaur.



El formato del torneo es único en el circuito y se compone de cuatro partidos cada día –de viernes a domingo–, en los que cada encuentro ganado el viernes cuenta con un punto, el sábado con dos puntos y el domingo con tres puntos.



El primer equipo que alcanza trece puntos gana la competición. Europa, capitaneada por Bjorn Borg. Resto del Mundo, por John McEnroe.

Más noticias de Deportes

DEPORTES

*Con EFE