Roger Federer no irá a los Juegos Olímpicos

Roger Federer anunció que no jugará los Juegos Olímpicos de Tokio, luego de confirmar que presenta algunas molestias en una de sus rodillas.

Federer, en principio, había confirmado su participacón, pero luego de una evaluación médica tomó la decisión.



"Durante la temporada de césped, desafortunadamente experimenté un revés con mi rodilla y he aceptado que debo retirarme de los Juegos Olímpicos de Tokio", señaló.



Y agregó: "Estoy muy decepcionado porque ha sido un honor y un punto culminante en mi carrera cada vez que he representado a Suiza".



El tenista helvético, de 39 años, plata olímpica en Londres 2012 en el cuadro individual y oro junto a Stanislas Wawrinka en dobles, en Pekín, cuatro años antes, indicó que ya ha iniciado los trabajos de recuperación.



"Ya he comenzado la rehabilitación con la esperanza de volver al circuito a finales de este verano. Le deseo a todo el equipo suizo la mejor de las suertes y estaré animando intensamente. Como siempre, ánimo Suiza!!", concluyó en su anuncio.



La baja en Tokio de Federer se une a la del español Rafael Nadal, que anunció su ausencia de los Juegos Olímpicos tras el torneo de Roland Garros. El número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, que el pasado domingo ganó su vigésimo 'Grand Slam', medita su participación olímpica y es muy probable que tampoco asista a Tokio.



EFE