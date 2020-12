¡Confirmado! Federer no jugará el Abierto de Australia 2021

El suizo de 39 años Roger Federer no disputará finalmente el Abierto de Australia como consecuencia de su lesión de rodilla según anunció su representante Tony Godsick.

“Roger ha decidido no jugar el Abierto de Australia. Ha avanzado progresivamente en los últimos dos meses tanto con su rodilla como con su físico. Sin embargo, después de discutirlo con su equipo, ha decidido que lo mejor será regresar después del Abierto de Australia”, explicó en unas declaraciones enviadas a la Associated Press.



Le puede interesar: (¡América de Cali, 15 veces campeón del fútbol colombiano!).



El campeón de 20 títulos Grand Slam se sometió a principios de junio de este año a una operación en su rodilla derecha debido al retroceso sufrido en su proceso de recuperación inicial.



“Empezaremos a hablar esta semana que viene respecto a los torneos que empezarán en la segunda quincena de febrero y después construiremos un calendario para el resto del año”, añadió.



El último partido oficial disputado por el veterano jugador de Basilea fue precisamente en las semifinales de la edición pasada en Melbourne Park frente al serbio Novak Djokovic (1).



También lea: (Tulio Gómez, el máximo accionista que celebra un bicampeonato).



Federer romperá una racha de 21 ediciones seguidas disputando el primer ‘major’ de la temporada después de su debut con victoria en el cuadro final frente al estadounidense y exnúmero uno del mundo Michael Chang en el año 2000.



Es la segunda vez en su carrera que una lesión le impedirá disputar un Grand Slam después de que en 2016 no estuviera presente en el cuadro final del Abierto de Estados Unidos por una lesión en la rodilla izquierda.



EFE