'Hubiera preferido que fueras diestro': Federer a Nadal

Roger Federer le dijo este lunes a Rafael Nadal que hubiera preferido que fuese diestro porque le habría causado menos problemas en su carrera.

El helvético y el español organizaron un encuentro de varios minutos en Instagram, en el que Nadal tuvo problemas al principio para conectar con Federer, lo que desató las burlas de Andy Murray en los comentarios.



"Puede ganar 52 Roland Garros, pero no sabe usar Instagram", dijo el escocés. "Somos demasiado viejos para esto", indicó bromeando Nadal.



Federer le preguntó a Nadal cuándo había sido la última vez que había tocado una raqueta y éste dijo que desde Indian Wells. "Espero recordar algo cuando vuelva", añadió el español. Federer, por su parte, dijo que ha estado entrenándose varias veces contra un muro, como ha dejado ver en sus redes sociales, además de recuperarse de una operación de rodilla.



"Va mejorando. Está cada vez mejor, sin estrés, sin prisas, tengo mucho tiempo para recuperar. Me siento feliz. Es la segunda operación y es más fácil que la primera, tú lo sabes mejor que nadie", dijo Roger.



Federer le preguntó a Nadal que por qué si es diestro juega con la zurda, lo que ha causado muchos problemas al suizo en su carrera. "No puedo jugar con la derecha, es una leyenda", respondió entre risas Nadal.



"Puedo escribir con la derecha, puedo jugar al baloncesto con ella, pero en el tenis y el fútbol soy zurdo", destacó.



EFE