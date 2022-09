En 2018, Roger Federer tuvo que tomar una de las decisiones empresariales más complicadas de su carrera. No renovar su acuerdo con Nike, la marca de toda su vida, y firmar por el gigante japonés Uniqlo, que blindó su futuro más allá de la retirada con un contrato de 300 millones a diez años.

El suizo plasmó en el verano de 2019 su firma en un acuerdo que le aseguraría ganar 30 millones de euros por temporada hasta que cumpliera los 46 años. Una propuesta que Nike, quien ya patrocinaba al retoño suizo cuando este ganó el torneo Wimbledon en 1998, no pudo igualar y que provocó uno de los mayores vuelcos comerciales de la historia del tenis.



En un deporte en el que es habitual los cambios de patrocinio en la ropa, siendo el caso más fácil de identificar el de Novak Djokovic, que a lo largo de los años ha pasado por Adidas, Sergio Tacchini, Lacoste y la propia Uniqlo-, Rafael Nadal y Roger Federer se mantuvieron leales a Nike durante toda su carrera, hasta que el de Basilea, a punto de cumplir 37 años, giró hacia el billete japonés.



Federer estrenó su nuevo equipamiento en Wimbledon 2018, torneo en el que defendía título y en el que cayó derrotado en cuartos de final. El idilio no comenzó bien en lo deportivo, ni en lo comercial.

Su logo

Facebook Twitter Linkedin

Riger Federer en Wimbleon. Foto: EFE

Cuando Federer comenzó a darse a conocer en todo el mundo, Nike decidió apostar por un logo propio que definiera al tenista.



Las siglas RF con tipografía elegante y cortes rectilíneos fueron registradas por Nike Innovate el 9 de octubre del año 2008 con una fecha de expiración, y posible renovación, el 9 de abril de 2028.



Las iniciales se plasmaron en gorras, camisetas, pantalones cortos y todo merchandising.

Tras la ruptura con Nike, se quedó sin poder usar el famoso logo RG. El asunto del logo quedó en el limbo, con la sombra de que un proceso legal evitase ver al genio de Basilea con su signo distintivo en los últimos torneos de su carrera.



Federer tuvo mucho que ver en la creación y diseño del logotipo. Por ello dio la batalla para recuperarlo.

No fue hasta diciembre de 2020, cuando Federer confirmó que recuperaba el logo, pero solo para usarlo en gorras.



Hasta junio de 2022, cuatro años después, no fue cuando lo recuperó para el uso también en ropa deportiva. En Wimbledon 2021, su último Grand Slam, Federer no pudo utilizar el logo en pista.



EFE

Más noticias de deportes