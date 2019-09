Roger Federer, listo para volver a Bogotá: siga la rueda de prensa

Roger Federer, el mejor tenista de la historia, vendrá a Colombia para un partido de exhibición, en cumplimiento de una gira por países de Latinoamérica. Este martes es la rueda de prensa y usted podrá seguirla en ELTIEMPO.COM.



Será la segunda visita al país del jugador más ganador de todos los tiempos en torneos de grand slam. EL TIEMPO confirmó que el suizo jugará contra el tenista alemán Alexander Zverev en el Movistar Arena, de Bogotá, como lo había adelantado este diario. Inicialmente será el 22 de noviembre, aunque desde Chile y México indican que la presencia de Federer en esos países sería para las mismas fechas.

De igual manera, se supo que el martes a las 10:30 a. m. habrá una rueda de prensa en torno al evento que atraerá a los aficionados al tenis e hinchas de Federer. Esta se llevará a cabo en la plazoleta de los Colores, de la Universidad Sergio Arboleda.



En días pasados, Luis Alfredo Álvarez, uno de los más reconocidos periodistas de tenis, escribió en su cuenta de Twitter que Federer hará una gira e incluyó a Colombia entre los países que visitará.

Álvarez indicó que el tenista estará en Chile, Argentina, Colombia y que su viaje terminará en México el 23 de noviembre. Según pudo conocer EL TIEMPO por fuentes en el extranjero, sí existiría una posibilidad de que el tenista suizo venga a jugar a Colombia, y lo más seguro es que visite el país.



También se supo que en un primer momento, la posibilidad de este partido en Colombia estaba desechada por el mismo Tony Godsick, mánager de Roger Federer y quien también maneja desde hace poco a Zverev, a través de la agencia Team8. Sin embargo, el asunto ya tendría luz verde.



El costo de la traída al país del mejor tenista de toda la historia era de 2 millones de dólares, que en moneda colombiana serían más de 6.000 millones de pesos, otro factor para considerar.



Los precios de la boletería para este encuentro y la forma de distribución de la misma aún no han sido anunciadas oficialmente.

El cruce con la Davis

La fecha tentativa de la exhibición de Federer y Zverev en Bogotá coincide con las finales de la Copa Davis, que se disputarán del 18 al 24 de noviembre en un formato nuevo, creado por el futbolista Gerard Piqué, en el que participarán 18 equipos. Suiza no clasificó, pero sí Alemania, por lo cual Zverev no participaría en la definición de este título.



Este nuevo formato de la Copa Davis fue muy criticado en su momento por Federer: “Solo espero que cada céntimo ganado sirva para mejorar el tenis de la próxima generación”, dijo, refiriéndose al aporte que Kosmos, la empresa de Piqué, hará para este torneo: 3.000 millones de dólares en 25 años.



“Me siento triste por no tener la Copa Davis a la que estábamos acostumbrados. Nunca será lo mismo para la próxima generación”, agregó, aunque también abrió un paréntesis: “Claramente, la ITF nunca ha involucrado a los jugadores. Estoy a favor de la innovación y les doy una oportunidad en cierto sentido”.



Esta será la segunda visita de Federer al país. El 15 de diciembre de 2012 se presentó en el entonces llamado coliseo El Campín, para jugar un partido de exhibición contra el francés Jo-Wilfried Tsonga. Ese día, el suizo se impuso por 7-6 (6), 2-6, 6-3, en un ambiente de fiesta. Federer recibió ese día varios regalos típicos del país y al final de la exhibición se tomó fotos con un sombrero vueltiao y una mochila arhuaca.

Roger Federer. Foto: Reuters

Ya otros grandes del tenis mundial han venido al país recientemente. El español Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic se enfrentaron en enero de 2011 en Bogotá. En noviembre de 2011, el turno fue para las estadounidenses Venus y Serena Williams. Y en diciembre de 2013, también en la capita, la exhibición de tenis estuvo a cargo de la rusa María Sharapova y la serbia Ana Ivanovic. Ahora, vuelve el más grande a Bogotá.



Cabe recordar que EL TIEMPO será aliado de este partido de Roger Federer en Bogotá.



