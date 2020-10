¿En qué va el regreso de Roger Federer a Colombia?

Hace un año Bogotá se llevó una de las desilusiones más grandes en el tema tenístico. Roger Federer, el mejor tenista de la historia, estaba listo para salir a disputar su partido contra Alexander Zeverev, como parte de una gira de exhibición por algunos países de Latinoamérica, pero los graves desórdenes de orden público en la capital obligaron a su cancelación.

Federer tomó su avión y dejó a Bogotá esa misma noche para seguir con su gira. En imágenes inéditas se vio a Federer llorando por no poder cumplirle al público bogotano, mientras Zverev lo consolaba. El suizo prometió volver.



Le puede interesar: (Vuelve y juega: a Falcao lo quieren del fútbol árabe).



Para este 2020 se esperaba que Federer pudiera regresar al país para brindarse a su público, que quedó aburrido y triste por no poder verlo jugar. Sin embargo, la pandemia del coronavirus apagó esta gran ilusión. Esta para hizo que Federer se operara de una de sus rodillas aprovechando la para y así estar en buen nivel en el 2021.



Recientemente, el tenista suizo, ganador de 20 títulos de grand slam, aseguró que le encantaría volver a Latinoamérica. "Quiero volver a muchos lugares donde he estado. Me gustaría viajar a Asia y Sudamérica. Me gustó México, Chile y Colombia y querría volver a ir. Me imagino que será participando en partidos de exhibición, llevando al tenis a lugares donde este deporte no está muy reconocido", dijo Federer en una entrevista con Schweizer Illustrierte.



Estas declaraciones volvieron a despertar la ilusión de las ciento de personas que compraron la boleta para ver a Federer en el Movistar Arena, de Bogotá. EL TIEMPO consultó con los organizadores del evento.



También lea: (A Nairo no le operaron una sino las dos rodillas: esta es su lesión).



"Nosotros en esta época de pandemia no hemos hablado con su grupo de esto, pues no vemos que todavía se pueda programar este tipo de trabajo. A él le ha gustado siempre Latinoamérica, especialmente nuestro país y también le gustó Mexico y Chile, a donde fue por primera vez el año pasado", le aseguró esta fuente a este diario.



DEPORTES