Roger Federer, adorado por algunos, respetado por todos, pondrá este viernes punto final a casi 25 años de una carrera tenística excepcional, con un partido final junto a su gran rival y amigo Rafael Nadal, en la Laver Cup en Londres.

"No sé si podré gestionar todo esto", admitió el suizo de 41 años el jueves en conferencia de prensa, cuando fue preguntado si temía que la emoción le embargue en diferentes momentos clave de esta jornada única.



"En el pasado tuve momentos muy duros, a veces estuve horriblemente nervioso, antes de partidos en el transcurso de todos estos años", añadió. Con 157 finales en su carrera, 31 de ellas en Grand Slam (20 títulos), se podría pensar que

Federer tiene suficiente experiencia para no ponerse tenso. Pero el hecho de que ese miedo escénico no haya desaparecido nunca explica también la longevidad y el éxito de su carrera.



"Realmente podía llegar cada vez y decir 'espero ganar este torneo' durante, no sé, 15 años o más. Eso ha sido un privilegio", reconoció.



Ahora, no hay tiempo para más.

El último baile de Federer

El juego está programado para cerca de las 2:20 p. m., hora de Colombia.

