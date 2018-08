Roger Federer y Marin Cilic se disputan el Abierto de Australia

27 de enero 2018 , 06:30 a.m.

El suizo Roger Federer, defensor del título en Melbourne Park, repetirá presencia en la final del Abierto de Australia tras la retirada del surcoreano Hyeon Chung, con 6-1 y 5-2 favorable al exnúmero uno del mundo.

Disminuido por las ampollas en la planta del pie izquierdo, el prometedor jugador asiático comunicó su abandono cuando solo habían transcurrido 62 minutos. Un poco antes, en el intercambio del 4-1, había solicitado asistencia médica para tratarse de esa dolencia.



"Yo he jugado con ampollas en el pasado y sé lo doloroso que es. A veces el dolor es demasiado grande. Lo siento por él", señaló Roger Federer a pie de pista. "Feliz" por poder disputar su trigésima final de un Grand Slam, el suizo reconoció que no le gusta hacerlo "de esta forma", por el abandono de su oponente.



Hyeon Chung estaba siendo, además, la gran revelación del torneo. "No es fácil ganar a Alexander Zverev o a Novak Djokovic y él aquí lo ha hecho. Creo que va a ser un gran, gran jugador. Llegará al top-10, seguro", dijo sobre el surcoreano, vigente campeón del Masters de la Nueva Generación disputado en Milán (Italia).



Su retirada precipita la aparición de Roger Federer en la final del Abierto de Australia por séptima vez. Triunfó en cinco ocasiones (2004, 2006, 2007, 2010 y 2017) y fue subcampeón en 2009. En 2018 puede igualar las seis coronas del serbio Novak Djokovic.



Su rival en la última ronda será el croata Marin Cilic, verdugo del británico Kyle Edmund en la otra semifinal. Ambos reeditarán la final del pasado año en Wimbledon, saldada con victoria del helvético por 6-3, 6-1 y 6-4.



Federer ha derrotado a Cilic en ocho de las nueve ocasiones en las que se han encontrado. Esta vez volverán a retarse por un gran título. "Sería feliz si consiguiera al menos un Grand Slam más antes de mi retirada", aseguró Roger Federer. Aspira a alcanzar la veintena. Solo la australiana Margaret Court (24), la estadounidense Serena Williams (23) y la alemana Steffi Graf (22) tienen más títulos de

Grand Slam.



EFE