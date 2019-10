Federer, el gran ausente en la boda de Nadal, ¿por qué?

Roger Federer no quiso entrar en polémicas y decidió aclarar por qué no estuvo en la boda de tenista español Rafael Nadal.

El suizo comentó: "No fui invitado, cosa que tampoco esperaba".



Luego, agregó: "Nos llevamos muy bien. En una boda invitas a las personas con las que quieres compartir la mayor parte de tu tiempo. Por eso no es un problema para mí. Lo felicité por su matrimonio. Sabía que no me contestaría de inmediato porque tendría mejores cosas que hacer, como estar de fiesta. Estoy muy feliz por él y espero que haya pasado un día estupendo”, agregó.



Nadal distribuyó este domingo y a través de la fundación que lleva su nombre las primeras fotos de su boda con Mery Perelló, celebrada el sábado en Sa Fortalesa, una finca situada en Pollença, al norte de la isla de Mallorca



DEPORTES