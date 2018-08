‘Nunca será lo mismo’: Federer sobre cambio de formato de la Davis

El suizo Roger Federer, ex número uno de la ATP y leyenda del tenis, dijo sentirse "triste" por la reciente reforma de la Copa Davis y señaló que espera que la organización cumpla económicamente con sus promesas.

"Me siento triste por ello, por no tener la Copa Davis a la que estábamos acostumbrados. Nunca será lo mismo para la próxima generación", dijo el ganador de 20 títulos de Grand Slam este sábado antes de jugar las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati.



"Solo espero que cada centavo de toda esa masa de dinero (que va a generar) vaya a la próxima generación", agregó. Kosmos, un grupo liderado por el futbolista del Barcelona Gerard Piqué y que respalda también el multimillonario japonés Hiroshi Mikitani, ha prometido aportar 3.000 millones de dólares en 25 años para apoyar el nuevo proyecto.



El jueves pasado fue aprobada una reforma radical del formato de la Copa Davis, que transformará considerablemente el torneo internacional de 118 años de antigüedad y concentrará su competencia anual a un evento de una semana de duración con participación de 18 equipos.



Federer ganó la Copa Davis con Suiza en 2014, imponiéndose a Francia en la final, y ha disputado la competición casi de manera interrumpida de 1999 hasta 2015, con 34 años. Ahora, con 37, su foco está en intentar alargar su carrera lo máximo posible, por lo que selecciona minuciosamente su calendario para intentar jugar al máximo nivel el mayor tiempo posible.



"Claramente la ITF (Federación Internacional de Tenis) nunca ha involucrado a los jugadores. (La solución) tiene falencias en algunos sentidos. Estoy totalmente a favor de la innovación y les doy una oportunidad en cierto sentido. Será interesante ver cómo va a funcionar", añadió.



El serbio Novak Djokovic, campeón de la competición con su país en 2010, compartió algunos de los comentarios de Federer pero apuntó que algo había que hacer con la Davis.



"Un cambio de formato era inevitable. Estoy contento con que la gente de la ITF entendiera que era urgente cambiar el formato y el calendario. Simplemente no era justo, sobre todo para los mejores jugadores", explicó.



AFP