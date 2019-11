El gesto de Federer con aficionados en Bogotá que no lo vieron jugar

Luego de la cancelación del partido de exhibición de Roger Federer en Bogotá, el pasado viernes, por motivos de orden público en la capital, este martes hubo noticias alentadoras para los aficionados que no lo pudieron ver y a quienes no se les devolverá el dinero, según anunció el lunes la organización del evento.

En declaraciones recogidas por el diario suizo 'Tages Anzeiger', el manager de Roger Federer, Tony Godsick, dijo que su representado "compensará a los fans colombianos de una u otra forma".



El manager del suizo comentó sus planes respecto a la exhibición cancelada en Colombia: "Roger compensará a los fans en Bogotá. Nuestro objetivo es que el partido se produzca el próximo año. Si esto no es posible, Roger devolverá el dinero y se asegurará de que los fans recuperen el dinero por sus tickets. De poder encontrar una fecha, lo ideal sería que Federer estuviera compitiendo en esas fechas. Quizás cerca del Masters 1000 de Miami", dijo Godsick.



El mánager enfatizó que los fanáticos en Colombia son muy importantes para Federer. "Eran increíblemente ruidosos cuando él comenzó allí. Esta hermosa historia no debe terminar con esta cancelación, eso está claro".



El objetivo, según el medio suizo, es poder presentar una fecha de reemplazo para la cual las entradas ya compradas serían válidas. "Lo ideal sería si Roger ya está en el área de todos modos. Por ejemplo, alrededor del torneo en Miami (a fines de marzo de 2020)".



El 'Tages Anzeiger' es un diario nacional suizo de habla alemana ,publicado en Zurich,.



EL TIEMPO se comunicó con la organización del evento , pero hasta el momento no ha tneido respuesta sobre las palabras del mánager del suizo.



El lunes, la organización dijo que no habrá devolución de dinero: "Por fuerza mayor, no. Este evento de fuerza mayor nos hace actuar así".



DEPORTES