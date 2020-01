El amargo cumpleaños de Robert Farah

El tenista colombiano Robert Farah cumple este años 33 años, pero el difícil momentos por el que pasa lo obliga a tener un día amargo.

Farah fue notificado con un "hallazgo positivo" en un control al dopaje, que arrojó rastros de boldenona, un medicamento veterinario utilizado para el ganado.



El deportista colombiano adujo que la sustancia entró a su cuerpo por en consumo de carne de ganado vacuno.



Hoy, no juega al tenis, no está suspendido provisionalmente y tampoco pesa una sanción sobre él, pero el tema es que en su cumpleaños número 33, Farah está en otro cuento, reuniendo pruebas para demostrar su inocencia.



Campeón el año pasado en el torneo de dobles de Wimbledon y el US Open, al lado de su compatriota, Juan Sebastián Cabal, Farah espera que todo se aclare para volver a los entrenamientos y a la competencia.



Deportes