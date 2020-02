Ante los rumores, ITF confirma que caso Farah sigue en investigación

Este martes, surgió la versión de que la investigación que hay en contra del tenista colombiano Robert Farah por el "hallazgo" positivo de boldenona en un control antidopaje habría resultado favorable para el jugador, sin embargo, en la Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés) el tema sigue estudiándose.

EL TIEMPO consultó directamente con voceros de la ITF en Londres, quienes aseguraron: "La investigación del jugador Robert Farah sigue en curso y no se puede decir que esta fue favorable para él por la misma razón, se continúa con la investigación. Por ahora, no hay nada nuevo".



El periodista Germán Arango publicó una carta de los abogados de Farah, en la que le habría anunciado que la ITF tendrían un acuerdo, en principio, en el que la investigación arrojaría que no es culpable del consumo de boldenona.



"Deberíamos recibir un borrador para la revisión esta semana y estamos en camino de tener esto a la brevedad", dice la carta.



En la misma carta que publicó este periodista, se afirma que la idea es que este proceso acabe este miércoles y pueda volver a competir.



Este diario conoció que este documento es privado y hay preocupación en el entorno del jugador por el proceso legal, que se está realizando en la defensa del tenista caleño.



Fue el mismo jugador, quien por intermedio de sus redes sociales y equipo de prensa, el encargado de confirmar lo que la ITF le había dicho a EL TIEMPO.



"Estimados periodistas: Ante los rumores del día de hoy sobre mi proceso frente a la ITF, quiero decirles que la investigación aún está en proceso y por lo tanto, no hay decisión sobre el caso. Por lo que les agradezco enormemente ser cautos con la información a la opinión pública. Espero actualizarlos sobre el tema en los próximos días".



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4