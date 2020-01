'No quiero vivir achantado': Robert Farah

Robert Farah, el tenista colombiano que fue suspendido provisionalmente porque se le encontró la sustancia boldenona en un control al dopaje, se reactivó en redes.



"Quiero agradecerles a todos por los deseos de feliz cumpleaños. Decidí reactivarme en redes. No quiero vivir achantado. Quiero seguir siendo yo. No he hecho nada malo y no temo de nada", dijo.



Y agregó: "Quiero seguir viviendo mi día y ojalá esto se resuelva pronto para seguir adelante, volver una cancha de tenis y volver a hacer lo que más amo".



El 17 de octubre del año pasado se le realizó un control al dopaje fuera de competencia y el examen dio como resultado la presencia de boledona, sustancia prohibida en el reglamento de la Agencia Mundial Antidopaje.



"Trabajaré más fuerte e intentaré hacer todo lo posible para muy pronto volver a las canchas", indicó.

