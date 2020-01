¡Urgente!: lo último en el caso de Robert Farah

El tenista colombiano Robert Farah fue suspendido provisionalmente conforme al artículo 8.3.1 (c) del programa antidopaje de tenis, a la espera de la determinación del cargo en su contra en una audiencia completa de conformidad con el artículo 8 del programa.

"Farah, un jugador colombiano de 32 años, proporcionó una muestra de orina como parte de una misión de prueba fuera de competencia el 17 de octubre de 2019.



"Esa muestra fue enviada a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), laboratorio acreditado en Montreal, Canadá, para análisis, y se encontró que contenía boldenona y su metabolito.



"La boldenona es una sustancia no especificada, que está prohibida en la categoría S1 de la Lista de Prohibiciones de la AMA 2019 (agentes anabólicos) y, por lo tanto, también está prohibida en el Programa. Las pruebas positivas para sustancias no especificadas conllevan una suspensión provisional obligatoria.



"El 11 de enero de 2020, el Sr. Farah fue acusado de una violación de las normas antidopaje según el artículo 2.1 del Programa (presencia de una sustancia prohibida en la muestra de un jugador) y fue suspendido provisionalmente a partir del 21 de enero de 2020.



"El Sr. Farah había (y retiene) el derecho de presentar una solicitud ante el Presidente del Tribunal Independiente convocado para escuchar su caso por el cual la suspensión provisional no debe ser impuesta, pero ha optado por no ejercer ese derecho hasta la fecha", dice el comunicado.



