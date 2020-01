¡Urgente! Farah, positivo en control antidopaje

Un fuerte revés en su carrera deportiva sufrió el tenista colombiano Robert Farah, quien fue notificado este martes por la Federación Internacional de Tenis (ITF, por su sigla en inglés) de un resultado adverso en una prueba realizada el pasado 17 de octubre.



Según los resultados, a Farah se le encontró la presencia de boldenona, también conocida comercialmente como Equipoise, Ganabol, Equigan y Ultragán. Es un esteroide anabólico que sirve para aumentar el rendimiento y que está prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje (Wada).

El éster undecilenato prolonga sumamente la actividad de la droga (el éster undecilenato tiene solo un átomo de carbono más que el decanoato). Su actividad con respecto al incremento de desarrollo muscular es mayor que su actividad androgénica.



Dos semanas antes a la prueba en mención, es decir, el 7 de octubre de 2019, se le practicó una prueba antidoping en Shanghái, la cual tuvo resultado negativo. Y, además, fue testeado en por lo menos otras 15 ocasiones de manera aleatoria en el circuito internacional a lo largo del año con el mismo resultado negativo.



El tenista colombiano se encuentra en Los Ángeles y no asistirá al Abierto de Australia, por lo que su compañero, Juan Sebastián Cabal, deberá buscar pareja para este torneo.

Este fue el comunicado de Robert Farah

"Quiero contarles a todos una situación que me está haciendo vivir uno de los momentos más tristes de mi vida y el más triste, sin duda, de mi carrera deportiva.



En este momento me encuentro en Los Ángeles, y no podré disputar el Abierto de Australia, evento para el cual me venía preparando desde el mes de diciembre.



Hace unas horas, la ITF me comunicó la presencia de boldenona en una prueba que me fue realizada el pasado 17 de octubre de 2019 en la ciudad de Cali.



Dos semanas antes a la prueba en mención, es decir, el 7 de octubre de 2019, se me practicó una prueba antidoping en Shanghái, la cual tuvo resultado negativo. Y, además, fui testeado en por lo menos otras 15 ocasiones de manera aleatoria en el circuito internacional a lo largo del año con el mismo resultado negativo.



Como lo afirmó el Comité Olímpico Colombiano en el 2018, esta sustancia se encuentra frecuentemente en la carne colombiana y puede afectar los resultados de las pruebas a los atletas. Estoy seguro que esa condición es lo que generó el resultado de la prueba en cuestión.



Con mi equipo, y un grupo de asesores, estamos indagando sobre los pasos a seguir en un proceso que pretendemos demuestre que nunca he utilizado algún producto que atente contra el juego limpio y la ética que caracteriza al deporte, y especialmente al tenis, actividad que amo y a la que le debo mis momentos más felices.



Estoy tranquilo y confiado en los resultados de este proceso, ya que siempre he actuado con rectitud y honestidad en mi vida.



Agradezco a Sebas, a mi familia, a Colsanitas, a los miembros de mi staff y a todos los

colombianos por su apoyo en este momento. Trabajaré más fuerte que nunca para volver a las canchas en el menor tiempo posible".



