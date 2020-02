Robert Farah vuelve a jugar, tras vivir sus días más oscuros

Atrás quedó para Robert Farah el episodio en el que un “hallazgo positivo” por boldenona en un control antidopaje, realizado el año pasado, hizo que la Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés) lo suspendiera provisionalmente.



Este lunes, después de esa tormenta, de esas largas horas trabajando en su defensa para comprobar su inocencia, volverá a pararse en una cancha de tenis para competir de manera oficial.

Junto a su compañero de juego, el caleño Juan Sebastián Cabal, estará participando desde hoy en el ATP 500 de Río de Janeiro, un torneo que les trae buenos recuerdos después de los títulos conseguidos en el 2014 y en el 2016. En esta oportunidad defenderán 180 puntos ATP, producto de las semifinales logradas el año anterior.



Ahora, habrá que ver en qué condiciones llegará Farah, luego de una larga de competencia oficial, pues en este año no ha jugado un solo partido. Hay que recordar que no estuvo ni en el ATP de Adelaide (Australia) ni en el Abierto de Australia, primer grand slam de la temporada.



“No paré de entrenar nunca, me preparé para el ATP de Río de Janeiro”, aseguró un Farah que estuvo trabajando en Pereira para no perder ritmo, en entrevista con Noticias RCN.

Rivales ganables

En este comienzo oficial de la temporada 2020, los tenistas colombianos estarán enfrentando en los octavos de final del ATP de Río contra la pareja conformada por los brasileños Orlando Luz y Rafael Matos, quienes juegan este certamen gracias a una carta de invitación otorgada por la organización.



Luz, con 22 años y 132 del escalafón de dobles de la ATP, y Matos, con 24 años y 173 en el escalafón, son dos tenistas que apenas están comenzando su aventura en esta modalidad y uniendo fuerzas para sacar lo mejor de sí para que en Brasil haya una pareja pura dedicada en la especialidad.



Este año, la pareja de tenistas brasileños no han jugado ningún torneo del Tour de la ATP, pero sí lo han hecho en campeonatos de la categoría challenger. Precisamente, fue en uno de estos torneos en los que consiguieron su primer título como pareja en el año.



En el challenger de Punta del Este, Uruguay, disputado hace dos semanas, se quedaron con el título ganándoles en la final a los jugadores argentinos Juan Manuel Cerundolo y Thiago Tirante.



Luz es un jugador derecho, con revés a dos manos. Tiene una efectividad del 59 por ciento con sus primeros saques, pero su devolución con su segundo servicio es floja. Por su parte, Matos es un jugador más sorpresivo. Es izquierdo, con revés a dos manos y sus devoluciones son, casi siempre, a las esquinas y con mucho efecto, que hace difícil responderle.

Motivación

Farah, que a sus 33 años, parece iniciar una segunda etapa en su vida, está seguro que el tenis va a fluir y todo su juego lo recuperará muy pronto.



“Estoy en bueno nivel y estoy listo para salir a competir en Río de Janeiro”, comentó.

Uno de los que más le dio moral y apoyo en esos momentos fue Cabal, quien aseguró que su compañero siempre estuvo dispuesto a demostrar su inocencia y puso la cara ante este señalamiento.



“Al mal tiempo, buena cara como lo hizo él. Siempre puso la cara. Sé que Robert viene entrenándose hace mucho tiempo. Yo sé que nos van a faltar partidos, pero por eso viajamos antes para tratar de acomodarnos a lo que son los ritmos de partidos. Confío en que está en forma y sé que vamos a llegar con buen ritmo”, comentó Cabal, confiando en que harán una buena presentación en Río de Janeiro.



DEPORTES