Robert Farah confirma que quiere ser actor de televisión, ya tiene varias propuestas

Con el peso de ser los únicos colombianos en haber llegado al primer puesto de un ranquin mundial del circuito ATP (cerraron el 2019 en la cima del escalafón de dobles), ser los más ganadores de la historia nacional (33 títulos: 19 ATP, 12 Challenger y 2 ITF) y los que más puntos de dobles le han dado al país en la Copa Davis (15), ahí estaban Robert Farah y Juan Sebastián Cabal sentados en una rueda de prensa citada en la sede principal de Colsanitas, su patrocinador durante los últimos 24 años, para lo que sería "un anuncio importante". Eso pasó hace poco.

Me siento un poco más nervioso que entrando a la final de un Grand Slam", fue lo primero que dijo Farah, de 36 años, ante dos decenas de periodistas expectantes.

"Hemos tomado la decisión premeditada de hace varios meses, no es un impulso de la noche a la mañana. Sebas y yo hemos decidido cumplir un ciclo con el tenis", añadió. Luego, como ha hecho en los últimos doce años en cancha, invitó a Cabal a rematar.



"Cumplimos un ciclo. Ya es algo que toca agradecerle al mundo, al tenis, a la vida, a Dios... Nos sentimos contentos, muy tranquilos, lo dimos todo por esta camiseta, por los fanáticos, por llevar a Colombia a lo más alto en cualquier cancha. Queremos anunciarles que este será nuestro último año", concretó Cabal, de 37 años.

Nuevos proyectos

Ya tiempo después, pues se ha conocido una información de primera mano. Farah quiere ser actor de televisión.



Así se lo confirmó al Noticiero del espectáculo de RCN televisión, luego de un diálogo del tenista con Jorge Barón.

Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. Foto: EFE. COLSANITAS.

“Sí, he recibido varias propuestas y me gustaría hacer parte de algo de la televisión. No sé, en algún programa concurso o en uno de esos papeles que me han propuesto”, dijo Farah.



Y agregó: “Claro que me interesa. Siendo que a lo largo de mi carrera he tenido relación con la televisión, no solo por las entrevistas, sino por los partidos que nos han transmitido”.



Farah no quiso adelantar cuáles son las propuestas que tiene, pero sí dejó claro que le gustaría y aceptaría alguna de ellas.



