Estas son las estadísticas y el palmarés de Santiago Giraldo

Sin lugar a dudas, el tenista pereirano Santiago Giraldo fue uno de los más importantes de la corta lista de jugadores que tiene este deporte en Colombia. En septiembre del 2014 se ubicó en el 28 del listado de la ATP, lo que lo convirtió en el tenista colombiano con mejor escalafón en toda la historia. Este martes le puso fin a su carrera.

Sin embargo, las estadísticas de Giraldo no fueron las mejores. Por ejemplo, nunca ganó un torneo ATP, lo que sí hizo Mauricio Hadad, único colombiano en lograr esa conquista profesional.



Le puede interesar: ('La Venezuela de José Peseiro es una incógnita': Richard Páez).



En toda su carrera, Giraldo logró un registro de 168 victorias contra 205 derrotas. No obtuvo ningún título ATP, aunque sí ganó 8 torneos de categoría challenger (2 en Bogotá, 2 en Pereira, 1 en Quito, 1 en Salinas, 1 en Potosí y 1 en Sacramento).



A nivel de grand slam, Giraldo comenzó a jugar estos grandes torneos en el 2007. En el Abierto de Australia su mejor participación fue una segunda ronda; en Roland Garros y Wimbledon, tercera ronda y en el US Open, segunda ronda.



Jugó dos finales en torneos ATP. En el 2014 disputó la final del ATP 500 de Barcelona, perdiendo por un doble 6-2 con el japonés Kei Nishikori. Además, en el 2011, Fernando Verdasco derrotó a Giraldo por 6-2, 2-6, 7-6(5) en la final.



También lea: (¿Montero o Vargas?: el dilema en el arco para la Selección Colombia).



En el tema de Copa Davis, Giraldo es el jugador con más nominaciones (30) en Colombia, Su registro lo deja con 27 victorias contra 19 derrotas. Su debut fue en el 2006.



DEPORTES