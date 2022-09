Veinte títulos de Grand Slam y una huella indeleble en la historia del tenis: a sus 41 años, la leyenda suiza Roger Federer anunció este jueves su retirada al término de la Laver Cup, una competición que se disputará en Londres del 23 al 25 de septiembre.

Menos de un mes después de Serena Williams, otro monumento del juego anuncia que deja el tenis, en el mismo momento en que avanza una nueva generación encarnada por el español Carlos Alcaraz, reciente ganador del US Open y número uno mundial con solo 19 años.



"La Laver Cup, la semana próxima en Londres, será mi último evento ATP", publicó en las redes sociales el suizo de 41 años, que ganó 20 títulos de Grand Slam durante su larga carrera. "Seguiré jugando al tenis en el futuro, seguro, pero no será más en torneos del Grand Slam o en el circuito", completó Federer, vencedor de 103 trofeos en su carrera, pero que solo disputó seis partidos en 2020 y trece en 2021.



El suizo no ha jugado al tenis desde su eliminación en cuartos de final de Wimbledon, en 2021, debido a sus problemas en una rodilla, y dejaba filtrar desde hace varios meses sus dudas sobre sus posibilidades de volver a las pistas.- "Una decisión agridulce", agregó.

Facebook Twitter Linkedin

La biografía muestra cómo el suizo llegó a la cumbre del tenis y lo que lo han marcado los triunfos y las derrotas. Foto: Getty Images

Así reaccionó el mundo

El tenista español Rafael Nadal ha dejado patente su tristeza por la retirada del suizo

Roger Federer, su gran rival en las pistas durante casi dos décadas, con un mensaje en las redes sociales.



"Querido Roger, mi amigo y rival", escribe Nadal. "Me gustaría que este día no hubiera llegado nunca. Es un día triste para mí personalmente y para todo el mundo. Ha sido un placer, pero también un honor y un privilegio compartir todos estos años contigo, viviendo tantos momentos increíbles dentro y fuera de la cancha", añade. "Tendremos muchos momentos para compartir juntos en el futuro.



Hay muchas cosas por hacer juntos, lo sabemos. Por ahora, desearte de corazón toda la felicidad del mundo con tu mujer Mirka, tus hijos y familia. Espero que disfrutes lo que viene ahora en tu vida. Nos vemos en Londres en la Laver Cup", subrayó el tenista español.



Entre tanto, el argentino Juan Martín del Potro lamentó el anuncio de despedida del suizo Roger Federder, ex número uno del mundo, al que agradeció todo lo hecho por el deporte. "Te amo, Roger. Gracias por todo lo que has hecho en el tenis y conmigo mismo. El mundo del tenis nunca será lo mismo sin ti", indica en las redes sociales Del Potro, que también tuvo que dejar el tenis este 2022 lastrado por las lesiones



Del Potro coincidió numerosas veces en la pista con Roger Federer. En total, se enfrentaron en veinticinco ocasiones, con dieciocho victorias para el jugador helvético. De hecho, el único título Grand Slam logrado por el argentino fue en el Abierto de Estados Unidos, en 2009. En la final se impuso a Roger Federer en cinco sets. La última vez que se enfrentaron fue el en Masters 1.000 de Indian Welles, en 2018. La victoria también fue para el sudamericano.



El director de la fase de final de la Copa Davis, David Ferrer, comentó tras conocer el anuncio de Roger Federer de retirarse al término de la Copa Laver, que se disputará en Londres del 23 al 25 de este mes, que es "un día triste para el tenis", ya que consideró que se va uno de los jugadores más importantes e influyentes de la historia de este deporte.



"Es un día triste para el tenis, sin lugar a dudas, aunque sabíamos que iba a pasar porque Roger ya llevaba tiempo sin competir, no me esperaba que ese día fuera hoy y me siento un poco anonadado pero también agradecido por todo lo que le ha dado al tenis", señaló en unas declaraciones facilitadas a los medios.



EFE