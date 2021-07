Medvedev vence a Cilic y cierra la tercera ronda de Wimbledon

El suizo Roger Federer, octavo del mundo, y la número uno del tenis femenino, la australiana Ashleigh Barty, cumplieron este sábado en sus partidos de la tercera ronda y se clasificaron para octavos de final, donde también estará el ruso Daniil Medvedev, número dos mundial, que remontó tras perder los dos primeros sets ante Marin Cilic y pudo evitar la eliminación.



Federer logró su billete a octavos de Wimbledon por 18ª vez en su larga carrera. Lo hizo con una victoria en cuatro sets, por 6-4, 6-4, 5-7 y 6-4, sobre el británico Cameron Norrie (34º). En octavos se enfrentará el lunes al italiano Lorenzo Sonego (27º).



En total en los torneos del Grand Slam es la 69ª ocasión en la que el veterano jugador helvético accede a la ronda de octavos de final.

Roger Federer en Wimbledon 2021 Foto: AFP

Federer busca en esta edición un noveno título en Wimbledon y un 21º del Grand Slam, que le permitiría fijar un nuevo récord de 'grandes' conquistados. Por ahora ostenta la plusmarca con 20, compartida con el español Rafa Nadal, quien no compite este año en el torneo londinense.



Djokovic, número uno mundial y reciente campeón en Roland Garros, tiene 19 títulos del Grand Slam y alcanzaría a ambos si consigue levantar el trofeo el domingo 11 de julio en la central del All England Lawn Tennis Club.



En el último partido en terminar este sábado, Medvedev (2º) rozó la eliminación después de verse dos sets abajo en el marcador, pero pudo ganar finalmente al croata Marin Cilic (37º) en cinco mangas, por 6-7 (3/7), 3-6, 6-3, 6-3, 6-2.



"Fue un partido increíble. Siempre me han gustado, viéndolos por televisión, los partidos en los que un jugador remonta dos sets para ganar en cinco. Pero a mí es la primera vez que me sucede", celebró el jugador moscovita.



Medvedev llega a octavos de final de Wimbledon por primera vez en su carrera y allí se medirá al polaco Hubert Hurkacz (18º). Por su parte, Alexander Zverev necesitó cuatro sets para ganar su partido de tercera ronda, en su caso ante el estadounidense Taylor Fritz (40º) por 6-7 (3/7), 6-4, 6-3, 7-6 (7/4).



El rival de la estrella alemana será el joven canadiense Felix Auger-Aliassime (19º), que aprovechó el abandono por lesión del australiano Nick Kyrgios (60º), ganador del primer set (6-2) pero que luego perdió el segundo (6-1). Fue entonces cuando decidió no seguir por una lesión en el abdomen, según explicó.



- Paula Badosa sigue adelante -

En el cuadro femenino, Barty se impuso en dos sets a la checa Katerina Siniakova (64ª), por 6-3 y 7-5. La tenista australiana, eliminada en octavos de final de Wimbledon en la anterior edición de 2019, jugará en su siguiente partido contra otra jugadora de la República Checa, Barbora Krejcikova (17ª), la reciente campeona de Roland Garros.



Paula Badosa (33ª) también continuó con su aventura en Wimbledon, en su caso tras remontar ante la polaca Magda Linette (44ª) por 5-7, 6-2 y 6-4. La jugadora española se enfrentará en el siguiente partido a la checa Karolina Muchova (22ª). Antes la joven británica Emma Raducanu (338ª de la clasificación WTA y beneficiaria de una invitación), que hace dos meses acudía a sus clases de universidad, aprobó su examen de acceso a la segunda semana de Wimbledon al eliminar a la rumana Sorana Cirstea (45ª) 6-3, 7-5.



Raducanu, nacida hace 18 años en Canadá de padre rumano y de madre china, pero residente en Reino Unido desde los dos años, había afirmado después de su clasificación a tercera ronda que prefería pasar a octavos de final que sacar buenas notas en sus exámenes de economía y matemáticas. Raducanu se medirá con la australiana Ajla Tomljanovic (75ª) el lunes por un puesto en cuartos de su primer torneo de Grand Slam.



"íMe quedo un día más!", lanzó la tenista de 18 años en una pista N.1 que no paró de aplaudirle. Además la prodigio estadounidense Cori Gauff (23ª), de 17 años, batió a la eslovena Kaja Juvan por un doble 6-3 y se medirá en octavos a la exnúmero 1 mundial Angelique Kerber (28ª).



