Victoria para Cabal y Farah y tiquete a tercera ronda en Wimbledon

Juan Sebastián Cabal y Robert Farah siguen con buenas participaciones en Wimbledon 2021. Los vigentes campeones derrotaron en segunda ronda a los brasileños Rafael Matos y Thiago Monteiro por 6-2 y 7-6 (5).



En la primera manga los colombianos empezaron con buen pie, llegando a estar 3-0 contra los brasileños, quienes alcanzaron a estar 4-2 en el set, pero no lograron remontarlo.



Para el segundo set las cosas fueron diferentes, un repunte de los brasileños les permitió tener a una distancia de no menos de un game a los colombianos, aunque no lograron nunca estar arriba en el set, ni en el partido.



Las raquetas colombianas quebraron el servicio de sus rivales en dos de los tres chances que tuvieron. Los brasileños no lo hicieron en ninguna oportunidad.



Ahora, Cabal y Farah enfrentaran en tercera ronda a los australianos Luke Saville y Max Purcell, sus victimas en octavos de final de Roland Garros de este 2021, a quienes derrotaron por 6-4 y 6-3.



