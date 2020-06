'Hay que culpar a Djokovic', dice representante de tenista contagiado

Herwig Straka, representante del número 3 del tenis mundial, el austríaco Dominic Thiem, ha atacado duramente a Novak Djokovic por la serie de positivos por coronavirus en el marco del llamado "Adria Tour", un torneo benéfico organizado por el serbio, número uno del mundo.

En declaraciones publicadas este jueves por el diario vienés Der Standard, Straka señala al serbio como principal "culpable" y asegura que el evento de Belgrado "fue en la dirección equivocada y fue absurdo como evento de relaciones. De eso hay que culpar a Djokovic".



"Como presidente de los tenistas, (Djokovic) no cumplió su rol. Desde el punto de vista de la ATP esto fue un evento totalmente innecesario", agregó el representante de Thiem, quien al mismo tiempo defendió la actuación de su propio jugador en el polémico evento.



"De qué debería pedir perdón. ¿Por haber jugado allí? Los demás jugadores se exculparon porque dieron positivo", destaca Straka, en referencia al tenista búlgaro Grigor Dimitrov, el croata Borna y el propio Djokovic.



En todo caso, Straka reconoció que "a posteriori está claro que eso fue una tontería. Incluso si estaba permitido. Todos saben que fue estúpido, ninguna disculpa lo puede arreglar". "El único que debe pedir perdón es Djokovic porque ha escenificado todo. Los demás solo estaban allí, no han matado a nadie", sentenció el representante de Thiem.



"Ninguno de los que participó allí cumplió su rol como ejemplo (para la sociedad). Eso es triste y verdad", admitió Straka, en referencia incluso a su propio jugador. Thiem, quien hasta ahora no se ha pronunciado en público sobre lo sucedido en el Adria Tour, ha dado tres veces negativo por coronavirus tras ganar el certamen de Belgrado el 14 de junio.



EFE