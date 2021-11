'El equipo de Colombia es brutal': Reilly Opelka

Reilly Opelka es uno de los tenistas que enfrentará a Colombia en la confrontación de la Copa Davis en Italia, habló de su presente del torneo y de los rivales.

Ha jugado en el equipo de la Copa Davis de EE. UU. en los últimos años en situaciones muy diferentes y ha experimentado lo que es la competencia, ¿cómo define todo?



Es especial. Jugamos la última vez en Hawaii, teníamos que clasificarnos. Fue genial, fue un empate en casa, se sintió genial. La última vez fue difícil. No pudimos comenzar algunos partidos hasta la 1:00 a.m. y regresábamos al hotel hasta las 4 de la mañana. Fue extraño en 2019, con el nuevo formato todavía no había tantos fanáticos y estaba un poco tranquilo, por lo que fue una experiencia diferente. Pero creo que la Laver Cup también me dio una buena experiencia con un evento por equipos, un gran ambiente como ese, así que creo que fue una buena preparación para mí de cara a la Copa Davis este año.



El equipo y los rivales



Estados Unidos es la nación con más títulos de Copa Davis, ¿ejerce una presión adicional sobre el equipo?



No, ni un poco. Somos grandes. Mire a Italia, mire contra quién tenemos que jugar allí: nos enfrentaremos a cinco jugadores del Top 20, prácticamente, en un equipo. El grupo estadounidense ha cambiado, tenemos la mayor cantidad de títulos, pero eso está completamente separado de nuestro equipo. Fueron más las eras de McEnroe, Connors, Agassi, Sampras. No hemos contribuido a ninguno de ellos todavía, por lo que no creo que se nos pueda incluir en ese tema.



Con la nueva generación brillante de jugadores y la experiencia de John Isner. E. UU. es uno de los grandes contendientes de la competición de este año....



Ya sabe, somos un equipo que es peligroso. Tenemos el mejor equipo de dobles del mundo, con Isner y Sock, tenemos un gran equipo secundario también con Isner y Rajeev. Tenemos un equipo de dobles fuerte y, como dicen, con John siendo un veterano y uno de los mejores jugadores del mundo durante la última década, es algo que se puede temer. Eso es suficiente para ganarnos un partido contra cualquier país. Somos peligrosos y Fritz llega con mucha confianza. Tuve un año fuerte, así que creo que somos peligrosos.



Jugará en Turín en la fase de grupos con Italia y Colombia en el Grupo E. ¿Cómo define el desafío?



Italia en Italia es dura, pero Colombia también es brutal. Su equipo de dobles es muy, muy fuerte, y su número uno es bueno. Tuve una batalla con su mejor jugador en (Washington) D.C. ¡y él puede jugar! Así que hay más en el grupo que solo Italia.



Mardy Fish es el capitán en el banquillo, ¿cómo ayuda a los jugadores teniendo en cuenta su propia experiencia y sus posiciones como ex jugador Top 10?



Mardy ha sido un gran capitán. La Copa Davis realmente nos acercó más. Lo conocí mejor y me gusta mucho la forma en que opera como capitán. No es que sepa algo diferente, nunca tuve otro capitán, pero se siente bien tenerlo. Es el tipo de capitán que creo que queremos, yo quiero, solo por su tipo de personalidad. Ha tenido la experiencia, ha estado alejado del juego por un tiempo para evaluar las cosas y tiene una perspectiva diferente, por lo que todavía no está demasiado cerca del tenis. Es muy relajado y comprensivo. Obviamente, si has visto su documental recientemente que tiene muchas visitas y mucha gente hablando sobre algunas cosas en el deporte, creo que solo muestra cuán experimentado es, cuánto conocimiento tiene, cómo ha cambiado su perspectiva.



Los aficionados estadounidenses pueden estar dispuestos a animarlos en Turín, ¿tiene un mensaje para ellos?



Mire, no sé cuántos aficionados estadounidenses vamos a tener en Turín. No estamos jugando, no es un terreno neutral, eso es seguro. Así que es un poco decepcionante que sea una desventaja para nosotros. Creo que lo será: los fanáticos estadounidenses que vitorearán serán Taylor Fritz, John Isner, Rajeev Ram y Jack Sock, eso es todo. Con suerte, Jack y John pueden traer a su familia para que otras personas nos aplauden, pero será una locura. Los italianos son rudos, son divertidos, habrá un gran ambiente. Va a ser una locura. Apoyarán a Jannik y Matteo; probablemente será la atmósfera más loca en la que he jugado. Estoy listo para los abucheos, me encanta, así que quiero que sea duro y ruidoso allí.



Con información de la Copa Davis