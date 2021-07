'Me faltó creermelas': María Camila Osorio tras salir de Wimbledon

Las últimas semanas para María Camila Osorio significaron su mejor actuación en un Grand Slam hasta ahora, su primer enfrentamiento contra una rival del top 10 del mundo y un ascenso de por lo menos diez puestos en el ranquin.



Tras quedar eliminada de Wimbledon a manos de Aryna Sabalenka, número cuatro del mundo, Osorio afirmó estar feliz y conforme con su participación. Lea las reacciones completas de la tenista.



Significado de enfrentar a Sabalenka. Fue una experiencia muy linda, el marcador no refleja el partido. Los primeros games tuve para quebrarle, todos los games pude ir arriba pero no cerré. Me sentía muy cerca pero no concreté. Le pega bien, pero no siento que haya sido algo del otro mundo. Si hubiera estado mejor físicamente, pudo haber sido diferente, pero sigue siendo Sabalenka.



Me faltó creerla un poco más, me quedaba corta cuando estaba arriba en los games. Ella tiró también malos golpes.



Todos los días se aprende algo nuevo, en Roland Garros estaba desesperada, aquí hice cosas diferentes, pude ganar dos partidos, siento que poco a poco subí de nivel.



Jugar con público. Fue hermoso, lo más bonito. Nunca había tenido tanta gente viéndome jugar, ni siquiera en Cúcuta. Habían momento donde yo ganaba puntos y la gente gritaba, yo sentía que eran para mí. Fue algo muy lindo, diferente. Espero muchos más estadios así. Estas semanas de verdad disfruté mucho, estoy muy feliz con mi primera actuación aquí. Disfruté jugando sobre césped.



Su salto en esta temporada. No lo esperaba, si me hubieran dicho que iba a avanzar tanto, no lo hubiese creído. Esperaba al final del año estar en el Top-100. Todo lo que ha pasado ha sido una bendición, me gustaría seguir avanzando poco a poco, debo estar agradecida, incluso con la derrota de hoy. No tengo nada que reprocharme.



Lo que viene. Estoy cansada, quiero ir a mi casa y recuperarme, seguir mejorando. Me voy muy motivada. Se viene una gira de cancha rápida y espero hacerlo bien allá.



DEPORTES

Con audio de la Federación Colombiana de Tenis