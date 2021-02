Rafael Nadal sigue sufriendo en el Abierto de Australia

El español Rafael Nadal (2) superó al británico Cameron Norrie en la tercera ronda del Abierto de Australia por 7-5, 6-2 y 7-5 que le traslada a la segunda semana del ‘major’ aussie, arrastrando unos problemas de espalda que no mejora, pero que sabe conllevar, y con italiano Fabio Fognini como rival esperándole en octavos.

"Todos los partidos son duros. No pude convertir las oportunidades que tuve al principio, pelotas de rotura en especial, y por eso tuve que sufrir un poco”, dijo al concluir su decimosexta victoria consecutiva ante un tenista zurdo.



Fue suficiente una vez más su tenis sostenido por un cambiado primer servicio, más cortado que de costumbre, que no alcanzó una velocidad media de 180 kilómetros por hora, pero que fue suficiente para sobreponerse en “la primera prueba de nivel”, como él mismo definió en la última rueda de prensa.



No se dejó intimidar el británico por un Nadal al que alabó con insistencia en su última rueda de prensa y rompió el saque del español en blanco cuando este se disponía a cerrarlo con 5-3 a su favor.



Sin embargo, la reacción de Nadal fue inmediata y le pagó con la misma moneda para liderar el marcador. Mejoró su tenis en el segundo set el tenista de Manacor, donde cometió nueve errores no forzados menos que en el primer parcial, para llevarse la segunda manga por un severo 6-2.



El tercer set fue interrumpido durante cinco como consecuencia de la lluvia que no fue suficiente como para cerrar el techo de una pista Rod Laver Arena sin público como consecuencia del confinamiento aplicado al estado de Victoria por parte del gobierno estatal.



La igualdad fue protagonista de nuevo en el que fue el último parcial y una rotura de Nadal en el último juego le hizo sobrevivir a una prueba más tras dos horas y cuarto de partido. Su rival en octavos conocido será un viejo conocido, el italiano Fabio Fognini (16), quien ya conoce lo que es vencer al balear en Grand Slam después de superarle en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos en 2015.



Por su parte, Fognini superó con comodidad su tercer obstáculo en Melbourne Park ante el australiano Alex De Minaur (21) por 6-4, 6-3 y 6-2. Incluso en la pista, Nadal ya se refirió a Fognini sabiendo el resultado.



"El va a llegar con plenitud de confianza porque ha ganado con comodidad contra De Miñaur. Tengo que estar listo. Hemos tenido buenas batallas en el pasado", dijo sobre un rival que ha ganado al balear en cuatro de los 16 enfrentamientos previos, con el más doloroso en el Abierto de Estados Unidos en 2015.



