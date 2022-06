En 21 temporadas en el circuito, Rafael Nadal ha martirizado su cuerpo y únicamente ha podido dominar los dolores y las lesiones con una mentalidad fuera de lo común, y ni siquiera su pie izquierdo, que le hace sufrir desde hace 18 años, ha acabado por el momento con su capacidad de resiliencia.

El codo, el hombro, la mano y la muñeca izquierda, la espalda, el antebrazo derecho (pese a ser zurdo), los abdominales, las costillas, las rodillas, los tobillos, la pantorrilla... "Es un lesionado que juega al tenis", resumió su tío Toni Nadal, su entrenador durante la mayor parte de su carrera, en abril de 2019, según las palabras recogidas por el diario español Cinco Días.



Según su médico Ángel Ruiz Cotorro, el tenista tiene "una genética maravillosa" unida a una mentalidad de hierro y, sobre todo, "una tolerancia al dolor sobresaliente: de 9 sobre 10".



Con los problemas físicos que ha tenido Nadal a lo largo de su carrera, "la mayoría de los jugadores se habrían retirado. Él no", añade su médico personal en una entrevista publicada por el diario El Mundo en junio de 2019, después de haber levantado su Copa de los Mosqueteros número 12.



En 2009 jugó el US Open con un desgarro abdominal. "Como solo molestaba para el servicio y realmente no para el resto, jugué y perdí en semifinales contra Del Potro. Pero la rotura pasó de 7mm a 27mm; fue un poco estúpido de mi parte", comentó

Nadal.

La celebración

Tras la victoria, el tenista regresó al hotel, se reunió con el grupo familiar y de entrenadores y cenaron.



Entre los invitados estuvo Paul Gasol, el exjugador de baloncesto de la NBA. Además, estuvo la mujer de Nadal.



Mal contadas estuvieron en la corta reunión unas 80 personas, que no se alargó mucho.



