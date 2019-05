Federer y Nadal avanzaron a los octavos de final de Roland Garros

Rafael Nadal y Roger Federer continuaron este viernes avanzando en Roland Garros, sellando su pase a los octavos de final, donde ambos tendrán adversarios argentinos, Juan Ignacio Londero y Leonardo Mayer respectivamente.

Nadal, número 2 mundial, tenía un rival delicado en la tercera ronda, el 'ex Top 10' belga David Goffin (29º), al que superó en cuatro mangas, por 6-1, 6-3, 4-6, 6-3, mientras que Federer (3º) se impuso por 6-3, 6-1, 7-6(8) al noruego Casper Ruud (63º).



"Veo el partido de manera muy positiva. Era un rival muy difícil, uno de los rivales más difíciles que me podían tocar en tercera ronda", destacó Nadal, contento pese a perder un set.



En las dos primeras rondas, Nadal se había enfrentado a dos jugadores alemanes procedentes de las rondas previas de clasificación (Yannick Hanfmann y Yannick Maden), a los que liquidó en tres cómodas mangas.



El año pasado, Nadal había perdido únicamente un set en su camino hacia el undécimo título en Roland Garros y había sido en cuartos de final, contra el argentino Diego Schwartzman.



El rival de Nadal en octavos será el debutante argentino Londero (78º), una de las revelaciones del torneo, que venció en cinco sets al francés Corentin Moutet (110º), por 2-6, 6-3, 6-4, 5-7, 6-4. Federer, campeón del torneo en 2009, evitó por su parte tener que jugar un cuarto set y venció a Casper Ruud, imponiéndose en el 'tie-break' del tercer set.



Después de haber sido muy superior en las dos primeras mangas, el tenista de Basilea, campeón de 20 torneos del Grand Slam, tuvo muchos más problemas en el tercero ante el joven noruego de 20 años.



"Estoy contento por estar en cuarta ronda de Roland Garros, después de no haber jugado durante muchos años aquí. Mi primer objetivo está cumplido", apuntó después en conferencia de prensa, satisfecho con su pase a octavos. Su rival allí será el argentino Leonardo Mayer (68º), que venció 3-6, 7-6(3), 6-4, 7-6(3) al veterano francés Nicolas Mahut.

Osaka seguirá como número 1

En el cuadro femenino, la gran noticia del día fue la eliminación de la número 2 mundial, la checa Karolina Pliskova, que se vio claramente superada por la croata Petra Martic (31ª) por un doble 6-3.



Ese revés garantiza a la japonesa Naomi Osaka seguir siendo la número 1 del mundo después del torneo parisino.



Antes del inicio de este Roland Garros, eran cuatro las jugadoras que aspiraban a arrebatar el número 1 mundial a Osaka, pero ninguna de ellas llegó a la segunda semana del torneo.



La alemana Angelique Kerber (5ª del mundo) quedó eliminada en la primera ronda y la checa Petra Kvitova (6ª) fue declarada baja por lesión instantes antes de su primer partido en París.



La holandesa Kiki Bertens (4ª), campeona a principios de este mes en Madrid, abandonó en el inicio de su partido de segunda ronda por problemas estomacales.

La rumana Simona Halep, tercera del mundo, es la defensora del título en este Roland Garros y no tiene opciones matemáticas de acabar el torneo en el número 1.



Naomi Osaka, que ha tenido dos primeras rondas complicadas en las que tuvo que batallar para no quedar eliminada, no perderá por lo tanto su trono en el ránking WTA haga lo que haga en el resto del torneo.



En el resto de partidos del día destacó la victoria de la española Garbiñe Muguruza (19ª), campeona de Roland Garros en 2016, por un doble 6-3 ante la ucraniana Elina Svitolina (9ª). La jugadora nacida en Caracas se enfrentará en octavos contra la estadounidense Sloane Stephens (7ª), subcampeona el año pasado.



