Nadal y Djokovic ganaron en Roland Garros

El español Rafael Nadal inició este martes la conquista del que sería su 14º título de Roland Garros con un triunfo ante el australiano Alexei Popyrin (63º), en tres sets, por 6-3, 6-2 y 7/6 (7/3), sin forzar demasiado.

Tras dos primeros sets solventados con contundencia, Nadal pareció relajarse en el tercero, dando la oportunidad a Popyrin de hacer el 'break' y servir para alargar el partido.



Ganarle un set al 'Rey' de Roland Garros ya hubiese sido un hito para el joven Popyrin, ya que desde 2016 solo tres jugadores han sido capaces de arrebatarle una manga al español (Diego Schwartzman, David Goffin y Dominic Thiem).



Pero con 5-3 a favor y dos bolas de set, al joven australiano le tembló el pulso y aunque llevó el desenlace de esa manga al 'tie-break', Nadal no desaprovechó la ocasión para cerrar el partido.



El serbio Novak Djokovic, número u mundial, tuvo un plácido debut, superando este martes al estadounidense Tennys Sandgren, y se medirá en segunda ronda al veterano tenista uruguayo Pablo Cuevas.



Sandgren (66º) no fue rival para Djokovic, que se impuso en tres sets, por 6-2, 6-4 y 6-2. "Me honra de haber jugado el primer partido masculino en sesión nocturna en la historia de Roland Garros. Ha sido extraño jugar ante unas gradas vacías y con esta iluminación realmente intensa. Espero encontrarme con el público en mi próximo partido", declaró el serbio.



Resumen de agencias