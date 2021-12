Rafael Nadal regresará a la competición en Abu Dabi este viernes, después de un largo periodo ausente del circuito por lesión, aunque "sin grandes expectativas" de cara al primer Grand Slam del 2022, el Abierto de Australia.

El tenista mallorquín, en busca de su 21º título de Grand Slam, un récord, arrastra desde hace seis meses problemas en un pie que le impidieron participar en Wimbledon y en el US Open.



Así pues, el tenista de 35 años regresa a las pistas en el Mubadala World Tennis Championship, un torneo de exhibición en el que se medirá el viernes con Andy Murray o Dan Evans.

Así será el regreso de Nadal a las canchas

Nadal tiene asegurada la disputa de al menos dos partidos en la capital de Emiratos Árabes Unidos, lo que le permitirá probar su recuperación.



"No se trata de dolor. Dolores he tenido muchas veces a lo largo de mi carrera, más bien todo el tiempo. Se trata más bien de tener la oportunidad de tener un dolor que pueda controlar para competir bien. Vamos a ver, necesito intentarlo en competición", dijo Nadal ante la prensa este jueves desde Abu Dabi.



"Por supuesto que me estoy encontrando mejor, de lo contrario no estaría aquí", indicó Nadal. "Sé que el regreso no será fácil, ahora mismo no tengo grandes expectativas", añadió.



"Pero la primera expectativa es estar aquí, jugar ante un maravilloso público otra vez, sentir la competición de nuevo ante grandes jugadores y disfrutar", confesó

Nadal.



"Realmente espero que el pie vaya cada vez mejor para estar otra vez en el camino y en el nivel que quiero estar", sentenció el actual N.6 del mundo, ganador de dos títulos en 2021 (Barcelona y Roma) y semifinalista en Roland Garros.

Nadal no se ve optimista a corto plazo

Con el Abierto de Australia que comenzará en un mes, Nadal no se mostró especialmente optimista de cara al Grand Slam del país oceánico. "Para ser sincero uno nunca sabe", dijo al ser preguntado sobre sus expectativas para Melbourne.



"En el deporte, mi experiencia dice que las cosas cambian muy rápido. Lo que hoy parece imposible o casi imposible, nadie sabe lo que puede pasar en un mes", indicó Nadal, quien ha estado practicando en Mallorca y ha añadido a su equipo de trabajo a su amigo Marc López, con el que ganó el oro olímpico en dobles en Rio.



"He estado haciendo un gran trabajo en casa, entrenando bien, con la actitud adecuada, de forma intensa (...) así que estoy en condiciones de hacer todo ese tipo de cosas porque el pie me lo permite", señaló.



"Sé que será superdifícil para mí. Si las cosas van bien jugaré sólo un torneo antes de Australia y esos dos partidos aquí, así que la cantidad de horas en la pista a un nivel competitivo antes de un torneo tan complicado y exigente como Australia no será muy grande", explicó Nadal, quien confesó que si está sano, aún tiene "el fuego interior para seguir y para luchar por los objetivos".



Con AFP