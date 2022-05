Rafael Nadal: el gladiador al que no lo vence ni su propio cuerpo

El pasado 12 de mayo, después de dos horas y 39 minutos de batalla contra su cuerpo, en el partido de octavos de final del Masters 1.000 de Roma que perdió frente a Denis Shapovalov, un “parece que estás lesionado” de un reportero en conferencia de prensa desató un caudal que Rafael Nadal nunca había abierto en sus casi 36 años de vida.



“No me he lesionado. Soy un jugador que convive con una lesión” fue la primera gota que impulsó la corriente. El resto manó con fuerza propia: “El dolor es permanente. A veces más, a veces menos. Hoy ha sido una locura”, “juego porque me hace feliz, pero el dolor me quita esa felicidad”, “vivo tomando muchos analgésicos para poder entrenarme todos los días, pero uno no puede seguir así mucho tiempo”, “el dolor te quita la felicidad, y no ya solo para jugar, sino para vivir”, “llegará un día en el que mi cabeza dirá ‘basta’”. Al final, cuando el rostro de Nadal no soportaba un gesto más de impotencia, el agua se detuvo y empezó a correr la sangre: “No voy a dejar de creer ni de luchar para crearme oportunidades en Roland Garros. En eso no voy a fallar”.

Este domingo, frente al australiano Jordan Thompson, empieza un nuevo camino del tenista español en el torneo parisino que ha ganado en 13 ocasiones. Y, con él, el inicio de un capítulo más en el ciclo de resurgimientos que ha marcado su trayectoria deportiva.

Ser campeón por y a pesar del cuerpo

La carrera de Rafael Nadal, hoy el tenista más ganador de grand slams (21), ha estado marcada por su físico. Primero, porque sin la fortaleza de sus músculos no sería el gran referente del juego desde la línea de base ni el hombre de los golpes incontestables que ha conseguido 91 títulos en su carrera individual. Segundo, porque si bien su enjundia parece sacada de un héroe mitológico, ha sido precisamente su cuerpo el que le ha recordado los límites de su humanidad con las más de 22 lesiones de todo tipo que lo han marginado de las canchas durante casi 1.300 días. Una relación paradójica que tuvo su punto más revelador en aquella rueda de prensa en Italia y que, en últimas, se resume en uno de sus apodos más precisos: el 'Gladiador'.



La primera lesión de Nadal ocurrió en 2003, cuando no completaba siquiera un año en el circuito de la ATP. En ese entonces fue una fractura en el codo derecho, pero al año siguiente, durante su única participación en el torneo de Estoril (Portugal), la fractura en el escafoides del pie izquierdo marcó el punto de no retorno. Desde el momento en el que se rompió ese hueso clave para la biomecánica de la extremidad, el actual quinto mejor tenista del mundo asumió su verdadero destino: luchar contra sus propios límites. El resumen más crudo habla de que en los últimos 19 años tan solo ha habido dos temporadas en las que Nadal no sufrió ninguna lesión de importancia: 2015 y 2020.



La primera de ellas fue la única en la que no levantó el trofeo de algún Masters 1.000 o un 'grand slam'. “Este año mi lesión ha sido mental”, comentó a finales de ese 2015 arguyendo con razón que, con el mar de lesiones, “se pierde seguridad, uno mismo se exige más y las cosas son complicadas”. En la segunda, la del año de la irrupción del covid-19, hizo lo mismo que el resto de la población: sobrevivir. Ante un planeta que pareció detenerse, las reflexiones de Nadal no podían ir hacia otro lado que no fuese la estimación de la vida. “Al final solo valoramos lo bien que se está sano cuando estamos enfermos”, le dijo ese año a 'El País' refiriéndose al comienzo de la pandemia, pero pudiendo haberlo hecho tranquilamente sobre su vida, pues quizá no haya alguien que aprecie más los momentos sin padecimientos que él.



La familia del hombre de las Islas Baleares estima que desde aquella rotura del escafoides en Portugal, Rafa empezó a sufrir los efectos del síndrome de Müller-Weiss, una extraña afección sin remedio que hace que el pie izquierdo le genere un “dolor permanente” producto de una alteración en el tarso. Por ese compañero perenne, que aunque no termina de ganarle la batalla tampoco deja de pesarle, cada tanto Nadal se debe reinventar. Y en esos ciclos de renacimiento, la arcilla se presenta como el terreno más fértil.

La tierra prometida

En el vademécum del tenis aparece que Rafael Nadal es el rey del polvo de ladrillo. Una visión técnica diría que en la tierra batida sus movimientos, apoyos y deslizamientos le favorecen por ser menos agresivos. Una visión práctica diría que el español ha impuesto su monarquía con 62 títulos en la arena. Los 13 más importantes de ellos, en el torneo en el que debutará mañana y en el que goza de ser el más ganador de sus 131 años de existencia: Roland Garros.



En 2003 y 2004, las lesiones le impidieron al novel Nadal participar en el gran torneo francés. Pero desde 2005 no se lo ha perdido ni una sola vez. Por eso, este año, cuando llega quizá con los registros más preocupantes (cinco partidos y ningún título en la superficie, además de pasar seis semanas de bajas por una fractura en una costilla), el ambiente para el público está lleno de dudas. Para él, no mucho, pues aunque algunos enfaticen en el riesgo de compartir la parte superior del cuadro con Novak Djokovic y Carlos Alcaraz, dos de los favoritos a quedarse con el título, en el caso de Rafael Nadal el pulso es el de siempre: dolor o gloria. Ya está claro cuál ha ganado más veces.

