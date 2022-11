Después de 11 años, Rafael Nadal está de vuelta en Colombia. El tenista español, que no necesita carta de presentación, regresa a la altura de Bogotá para un nuevo partido de exhibición, pero con una realidad distinta a la de su visita anterior.

En marzo de 2011, un ‘Rafa’ con frondosa cabellera y cuerpo menos ajetreado apareció en la pista dura que se plantó en el ahora inexistente Coliseo El Campín para enfrentarse a Novak Djokovic, quien estaba a meses de su consolidación mundial.



El entonces número uno del mundo, motivado por su pulsión de ganar –que sigue intacta, pero que entonces estaba anudada al deseo de revancha de la final que había perdido horas previas ante el serbio en Indian Wells– se quedó con el partido por 7-6 y 6-3.



Luego de hacer el intento de bailar salsa, posar con el sombrero vueltiao y lucir una mochila tejida por indígenas colombianos, el tenista español, de entonces 25 años, viajó directamente a Miami para disputar el Masters local. Allí, de nuevo, cayó ante Djokovic en la final, pero como demostraría el tiempo, con él tendría revanchas de sobra.



Para esta oportunidad, Nadal llega al país en una situación diferente. El tenista más ganador de grand slams hasta el momento, como sus 22 coronas lo demuestran, viene de tener uno de los años más intensos de su vida. Esto, principalmente por el factor que ni siquiera gladiadores como él pueden detener: el paso del tiempo.



Novak Djokovic y Rafael Nadal, en Bogotá, en marzo de 2011. Foto: Mauricio Moreno - Archivo EL TIEMPO

El 2022 de Nadal

Después de finalizar la temporada 2021 prematuramente por cuenta del síndrome de Müller-Weiss, una extraña afección sin remedio que hace que su pie izquierdo le genere un “dolor permanente” producto de una alteración en el tarso sus problemas en el pie, Rafael Nadal protagonizó una racha brillante de 20 partidos sin perder en el comienzo de año.



Un dolor en el pectoral, sumado a un Taylor Fritz imponente en Indian Wells, acabó con la racha y sembró dudas para el comienzo de la gira de polvo de ladrillo, en la que Nadal es el anfitrión por antonomasia.



La eliminación ante un zagal Carlos Alcaraz en la tercera ronda del Masters 1000 de Madrid se vio en España como el encuentro entre el pasado, el presente y el futuro del tenis local. Luego, Nadal cayó ante el también joven Denis Shapovalov en la segunda ronda del Masters de Roma y un caudal nunca antes visto se desató cuando un reportero musitó: “Parece que estás lesionado”.



“No me he lesionado. Soy un jugador que convive con una lesión. El dolor es permanente. El dolor te quita la felicidad, y no ya solo para jugar, sino para vivir(...) llegará un día en el que mi cabeza dirá ‘basta’”, dijo entonces un Nadal herido.

Luego, 10 días después, como tantas veces lo ha hecho en su carrera, Nadal renació. Y lo hizo obteniendo el título número 14 en su arena predilecta, Roland Garros.



Después, con el adiós de Roger Federer, su compañero de mil batallas, en medio de la gira de pista dura, llegó otro punto de quiebre.



Y luego otra noticia de impacto: el nacimiento de ‘Rafa’, su primer hijo con la empresaria Mery Perelló. Con él, el comienzo de una realidad que aunque viene describiéndola desde hace una década, ahora parece cobrar más relevancia que nunca: “hay vida más allá del tenis”.

Visita con aires de adiós

Hoy, el Rafael Nadal que está a meses de los 37 años, que es el número dos del mundo, y que sigue divirtiéndose jugando al tenis a pesar del dolor, enfrentará en el Coliseo Live de Bogotá al noruego Casper Ruud, un tenista de 23 años que terminó de forjarse en su academia y que ahora es su rival.



A él le ganó su hasta ahora último título, aquel de Roland Garros. A él también lo derrotó en su última salida oficial de la temporada durante el Torneo de Maestros, en Turín.



Con él viene compartiendo su gira de exhibición desde el 23 de noviembre. Hasta ahora, tras los juegos en Argentina, Brasil y Ecuador, Nadal tan solo ha perdido uno de estos en teoría amistosos. Ahora, en Bogotá, la penúltima parada de la gira con el que quizá sea su último juego en Colombia como tenista activo. Es lo más seguro.

ANDRÉS FELIPE BALAGUERA SARMIENTO

PERIODISTA DE DEPORTES EL TIEMPO

En redes: @balagueraaa

Las tres de Nadal vs. Ruud

Colombia presente



Como antesala al duelo entre los deportistas europeos, planeado para las 7 p. m., se enfrentarán cuatro de los tenistas colombianos más destacados del momento, en un partido de dobles mixtos: Juan Sebastián Cabal, Robert Farah, Camila Osorio y Yuliana Lizarazo

Pequeños talentos

Los encargados de ser los caddies de los partidos de hoy son los 16 ganadores del torneo que los organizadores del evento prepararon para 150 jóvenes tenistas en las categorías de 12, 14, 16 y 18 años. Ellos, los pequeños talentos, vivirán de cerca la experiencia con Nada

La hora

A las 7 de la noche es la hora del partido entre Rafael nadal y Casper ruud en el Coliseo Live.

