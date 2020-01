Rafael Nadal, con paso firme en el Abierto de Australia

El tenista español Rafael Nadal venció por un cómodo 6-3, 7-6(4) y 6-1 al argentino Federico Delbonis y se enfrentará a su compatriota Pablo Carreño en la tercera ronda del Abierto de Australia.

“Ha sido una gran victoria. He tenido muchas bolas de break que no he podido cerrar pero muy contento de que al final haya podido acabar así”, argumentó tras finalizar el choque.



Con la misma tónica que en su debut, el balear arrancó el partido sin buscar grandes tiros, estrategia que le sirvió para apuntarse un 6-3 inicial. Durante la segunda manga el primer clasificado mundial continuó sin poder cerrar las pelotas de rotura y su rival consiguió mantenerse a flote hasta un desempate que acabó llevándose el español por 7-4.



Del mismo modo que ocurrió en su primer partido, Nadal probó nuevas cosas, golpes y decisiones más arriesgadas, con el marcador encaminado ante un Delbonis que redujo su intensidad considerablemente ante una situación adversa de dos sets a cero.



Tras el 6-1 final, el tenista manacorense confirmó su pase a la tercera ronda en la que se enfrentará a Carreño, tenista quien venció en segunda ronda al alemán Peter Gojowcyk.



