Estalló Rafael Nadal: se quejó del comportamiento del público

Rafael Nadal no pudo darle otra alegría a España, tras haber perdido la final de la ATP Cup con Serbia, comandada por el número 2 del mundo, Novak Djokovic, 2-1, en Sidney.

Nadal tuvo momentos complicados en sus partidos en este certamen, pues la afición se metió con él.



Hasta tuvo que quejarse con el Mohamed Lahyani, quien le llamó la atención al público, pero el español, en la rueda de prensa, estalló.



"Hay veces que determinadas aficiones de algunos países no entienden hacia dónde se dirige el tenis. Probablemente, piensen que esto es como el fútbol. Ha habido ciertos momentos donde ha faltado cierto respeto por parte de algunas partes de la multitud", dijo Nadal.

Y agregó: “Ya he vivido algunos episodios con algunos de estos seguidores que son fanáticos, y no son australianos, y la realidad es que a veces van a las pistas con más sustancias en el cuerpo de las que deberían”.



Nadal siguió hablando y criticando a la afición que no lo respaldó durante la final.



"No entienden mucho de este deporte y que cada vez que fallas el primer saque sea una fiesta, creo que es una manera de no entender lo que es el tenis. Simplemente se lo he expresado ni enfadado más de la cuenta ni perdiendo el control, simplemente les he levantado el pulgar diciéndoles que lo están haciendo muy bien”, señaló.



